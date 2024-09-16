台南添1境外移入登革熱！印尼女高雄機場入境 篩檢陽性直接送醫

台南市政府今天宣布新增1例境外移入登革熱病例，為印尼籍30餘歲女性，14日晚間自高雄機場入境時快篩檢驗陽性，隨即前往醫院治療，未進入社區，預計住院至19日。

台南市政府衛生局指出，此個案為今年台南市登革熱境外第18例，因入境時有發燒症狀，機場篩檢站進行登革熱NS1快篩檢驗陽性通報，隨即搭車前往醫院收治住院，昨天經檢驗結果確診為登革熱。

衛生局指出，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至昨日，國內已累計200例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞；南美國家則以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國為主。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，民眾出國旅遊、工作或返鄉探親期間，務必做好個人健康自主管理和自我防蚊措施，返台後如身體不適，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，若輕忽可能使登革熱病毒於社區擴散，造成環境傳染風險性增高。