嘉義火車站廣場改造有成 新北市政府也來參訪取經

嘉義市火車站廣場改造榮獲2023台灣光環境獎、第11屆台灣景觀大獎佳作、2024致敬城鄉魅力大賞佳作肯定，日前新北市政府城鄉發展局也到場汲取嘉義市政府對於廣場改造的經驗；市府交通處表示，9年來的廣場改造，將原本以車為本的動線漸漸轉化成以人為本的慢活廣場，透過整體廣場界面景觀整合及雨遮動線優化，延伸能遮風避雨的步行與接送空間，使市民及旅客能夠享有人本優化的城市空間。

市府交通處表示，本期光環境及介面整合工程是配合2021年台鐵攜手台灣設計研究院針對嘉義火車站進行微改造計畫，市府也配合嘉義火車站內部站體微改造計畫，以及未來鐵路高架化之新車站及古蹟再利用前的過渡期間，以強化既有空間與優化服務設施為目的，透過設計讓老建築特質重現並具備適度的當代氣度。

新北市政府總工程司陳建吉表示，嘉義火車站廣場的改造案具有高度挑戰性，每走一步都十分的艱辛，尤其是跨局處、甚至跨單位的整合溝通，透過跨出艱難的第一步來改善站前的廣場環境，並且在眾多的評比中獲得許多殊榮，實屬不易，所以特別安排了各單位的同仁到場汲取相關介面協調的經驗，希望透過經驗交流能夠應用到未來的業務執行上。

市府交通處表示，廣場改造工程只是硬體上的優化，但如何維護及使用廣場是需要每個人共同來執行的，城市的共榮每個人都是重要的一塊拼圖，缺一不可，希望大家能夠一同來維護城市美麗的門面。