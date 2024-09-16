為光電案槓上中央？張麗善重申全國一致標準 能源署盼雲林加速審查

近年光電弊案頻傳、抗爭不斷，雲林縣政府日前發函建請經濟部擬定統一審查作業規範，並擬暫緩核發同意函，引起議論，縣府今邀能源署座談。縣長張麗善表示，她並非與中央槓上，是要中央建立統一規範，讓公務員好辦事，避免任何不法。能源署則指，雲林有數十件光電案要請縣府加速審查，副署長吳志偉表示，他今銜命到地方了解需求，後續會建立溝通平台協助。

雲林縣太陽光電的裝置容量為2.14GW、發電量27.28億度，是全台前三名，因對在地居民、環境生態及農業發展常有影響，陳情、抗爭案不斷，衍生綠能犯罪問題，雲林縣上屆、本屆議長沈宗隆、黃凱及多位地方民代都涉及綠能弊案，雲林縣政府7月底發函經濟部，希望中央綠能政策能從長計議，要求納入總量管制，並建立統一的審查作業規範；在中央改進前，縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函，但至今未獲回應。

縣府今邀能源署副署長吳志偉、雲林地檢署主任檢察官朱啟仁針對綠能犯罪座談，張麗善重申希望經濟部擬定統一審查作業規範，她表示，她不是要與中央槓上過去公務員依法行政，有人會質疑怎麼申請那麼順利，如果向業者提出問題要求修正，又會被說縣府處處刁難，不僅讓公務員無法依法行政、窒礙難行，也影響到他們的身心靈，擬訂一致的審查規範，才能讓公務人員好辦事。

雲林縣政府也在座談會上提出地方說明會應訂定完善規定及程序、建議詳訂縣市政府審查項目及作業原則、應重新考量及評估再生能源設施距離等3點訴求。

能源署在座談會中指出，已經跟法務部成立打擊綠能犯罪聯繫平台，並掌握雲林縣大型太陽光電案場目前尚未併網計67案928.68MW，地方電籌14件308.6MW、土地容許7件103.4MW，需請雲林縣協助加速審查。

吳志偉表示，綠能是產業發展主要的要素，他今銜命到雲林與縣府彼此來溝通哪些事情需要中央來協調，後續會成立平台協助地方處理。朱啟仁則表示，雲林綠能犯罪案件數確實較多，地檢署打擊犯罪無上限，以確保國家綠能政策發展。