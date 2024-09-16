超商智慧回收機投寶特瓶廢乾電池 嘉義縣再加碼送咖啡

嘉義縣府與統一超商合作，在朴子、民雄、水上及中埔特定門市設置智慧回收機，讓民眾投寶特瓶、廢乾電池，只要達到指定回收條件，加碼送現沖咖啡，數量有限，活動至9月底。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿指出，民眾即日起至9月30日攜帶PET材質的透明無色寶特瓶或1號、2號、3號、4號及9V型的廢乾電池，使用高效智慧回收機，單次回收寶特瓶20個或廢乾電池20顆，並列印7-11購物金小白單，縣府加碼送CITY CAFE中杯熱（冰）拿鐵或大杯熱（冰）美式咖啡1杯，一家店面1天限45杯，送完為止。

環保局說，回收寶特瓶前應先去除瓶身的包裝膜及清空內部殘留的飲料、液體，保持瓶身完整，不可擠壓，若送入寶特瓶未符合上述情況，回收機AI影像辨識系統會自動退回，無法順利回收。

環保局說，今年4月初於朴子市諸羅山門市、民雄鄉民雄門市推廣高效智慧回收機以來，民眾反應熱烈，9月再新增水上鄉上龍門市及中埔鄉彩虹門市。

嘉義縣環保局長張輝川表示，高效智慧回收機提供便民服務，讓回收變得更簡單高效，獨創的粉碎裝置不僅有助減少廢棄物體積，還能降低碳足跡，更棒的是，回收還有回饋金，讓大家更願意參與環保活動。