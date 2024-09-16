「2024台南市盆栽展覽」 鹿耳門聖母廟欣賞頂級園藝之美

「2024台南市盆栽展覽」今天起在鹿耳門聖母廟熱鬧展開。這項國內盆栽界年度盛事，邀集全國頂級藝術盆栽作品數量超過130盆，不僅創歷史新高，且總價逾數千萬元。

台南市長黃偉哲應邀出席致詞表示，台南不僅好山好水，還有許多極致之美，例如高雅的蘭花、呈現園藝之美的盆栽，價位從數百元至數百萬元皆有，可謂雅俗共賞，歡迎大家來聖母廟，領略頂級園藝之美盆栽展覽。

這項盆栽藝術展由台南土城正統鹿耳門聖母廟與台南市盆栽協會共同舉辦。台南市盆栽協會表示，展覽邀集全國頂級藝術盆栽作品，參與件數超過130盆，數量創歷史新高，開幕前一天先進行分組競賽，共分9組，由專業評審評比，各組選出金、銀、銅牌獎後，還會在所有金牌得主中再次評選出「年度總冠軍」。今年總冠軍得主為江瑞湧，作品與盆器和諧搭配，展現成熟結構與穩定性，廣受評審高度肯定。

台南市盆栽協會指出，獲選參展「盆栽明星」身價多為百萬以上等級，其中更有高達數百萬元價值頂級盆栽，以超過130件展品計算，總價逾數千萬元，每個盆景都呈現藝術山水構圖，體現大自然景緻，各有千秋，值得細細欣賞品味精湛藝術。

台南市農業局新聞稿表示，這項盆栽藝術展已舉辦10多年，為盆栽界年度盛事，展期從16日至23日，每天上午8時30分至下午6時展出，免費入場參觀。現場安排專業盆栽樹種講解，讓參觀者深入淺出欣賞園藝之美。另外，17、21、22日下午2時30分舉辦3場盆栽修剪創作表演，讓參觀者學習盆栽技術與藝術創意。