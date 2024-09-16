中秋假嘉縣推親子同遊景點 玩水泥DIY、梅花鹿互動、奔跑大草原

今年中秋節假期嘉義縣文化觀光局推薦3處位於阿里山公路上的遊賞景點，讓樂趣與學習的完美結合，包括全台首間水泥觀光工廠、逐鹿部落與梅花鹿貼身互動、還有可以盡情奔跑的愛情大草原。

縣長翁章梁表示，全台唯一可進入水泥工廠參觀的觀光工廠「欣欣水泥森活園」，園區內土地寬敞，隨處可見老舊水泥建築，可親子一同體驗水泥多肉盆DIY，還可藉由專人導覽讓小朋友了解水泥的製作流程和重要性，讓整個體驗充滿趣味和教育意義，是寓教於樂的理想場所。

阿里山公路旁的「逐鹿部落」，曾經是鄒族獵人圍捕梅花鹿的地方，如今成為梅花鹿復育的成功典範，在這裡可以讓遊客感受獨特的部落特色，不用飛日本奈良，就可以體驗近距離餵食梅花鹿的樂趣，小鹿萌翻天的可愛模樣，超級療癒。

逐鹿園區內還設有射箭場，可體驗傳統弓箭魅力，並提供多種DIY活動，親子一起體驗手洗愛玉、絹印提袋、彩繪山豬等，創作屬於自己的獨特紀念品，還可參觀鄒族傳統家屋、欣賞部落歌舞展演、品嘗特色風味餐。

文觀局表示，親子小旅行可順遊到「曙光玫瑰莊園」體驗玫瑰巧克力DIY，再到「牛埔仔愛情大草原」，廣闊草地為孩子們提供無盡的奔跑空間，遊玩之餘，不妨選擇購買一些旺萊山特色伴手禮，為家人和朋友帶回一份心意。

當夜幕降臨，選擇入住有親子房及親子備品的「大方茶業民宿」親子房內有溜滑梯、球具和積木等設備；中埔的「詩情夢幻城堡民宿」，除了有親子房、電動車跑道、大草地、沙坑、溜滑梯房外，還提供披薩DIY、服裝裝扮拍照等多樣化的活動。

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