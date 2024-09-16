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嘉縣美沙冬替代治療拓點 溪口鄉衛生所加入行列

中央社／ 嘉義縣16日電

嘉義衛生局成立第2處藥癮治療衛星給藥點，除原有的東石鄉衛生所，今天起在溪口鄉衛生所設美沙冬替代治療服務處，讓有需求民眾就近吃藥，協助有心戒除海洛因藥癮者。

衛生局今天發布新聞稿表示，近日促成溪口鄉衛生所與嘉義地區衛生福利部指定替代治療執行機構的合作，戒毒個案只需經由替代治療執行機構轉介，即可至溪口鄉衛生所進行服藥流程。

溪口鄉衛生所主任陳盈谷說，美沙冬替代治療的給藥時間為每週一至週五上午8時30分至11時30分（國定例假日返回原藥癮戒治醫院服藥），希望能為屯區鄰近鄉鎮藥癮者提供便捷的戒治服務。

陳盈谷強調，遵從醫囑服用美沙冬可幫助藥癮者減少渴藥、戒斷症狀及降低心癮，進而達到戒癮效果。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，毒品成癮戒治需要長期、循序漸進，衛生局每年努力爭取「藥癮治療費用補助方案」經費，並提供專業醫療環境，也需要家人、朋友的鼓勵與支持，共同協助藥癮個案重返健康人生。

此外，大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院及台中榮民總醫院灣橋分院，也有美沙冬替代治療。

衛生局表示，民眾如有毒品防制相關問題，可撥打衛生福利部24小時免費毒防諮詢專線0800770885，尋求協助。

嘉義 衛生局 衛生所

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