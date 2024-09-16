迎接全國古蹟日 雲林斗六限定解鎖收驚街、嫁妝街
雲林縣斗六市是全縣首善之區，自清末以來皆為雲林縣治所在，除有歷史建築行啟紀念館，甚至還有獨特的收驚街、嫁妝街等巷弄，迎接全國古蹟日，雲林縣政府、斗六市公所、雲林科技大學將於9月20至22日聯合舉辦「解鎖斗六舊城・開啟拾光旅程」系列活動，用不同角度來探索斗六。
斗六市長期是雲林縣治所在，斗六市長林聖爵說，以雲林溪ㄇ字型所包圍的行政公署與公有宿舍建築群，再加上周遭跑馬場、廣場等歷史環境，形塑完整的縣治與警政歷史場景，延伸至太平老街、雲中街文創聚落、西市場等斗六舊城區，可以一窺斗六曾經的生活風景。
雲林縣長張麗善表示，全國古蹟日雲林縣有27間文資館舍響應42個相關活動，連平時不對外開放的北港朝天宮文物館也配合限定開放，北港鎮公所、北港義民廟、西螺福興宮等文化資產所有權人提供古蹟音樂會、導覽走讀及彩繪拼圖等活動，延平老街文化館、他里霧文化園區、海口故事屋等文資館舍也有相關活動與折扣優惠，邀請大家一起來認識雲林。
文化觀光處長陳璧君表示，解鎖斗六舊城串連10家以上在地店家，從造紙工藝、三代復古西裝、百年香藝文化、銀樓老屋翻新、在地小吃飲食等，到拜訪斗六獨特的收驚街、嫁妝街等，以走讀結合手作體驗，讓民眾深入探索斗六文化美學。2024雲林全國古蹟日相關活動，請上「文化觀光處」、「慢遊雲林」臉書、官網、APP等平台洽詢。
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