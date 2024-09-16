嘉縣智慧回收機反應熱烈 縣府再增合作門市並加碼送咖

嘉義縣政府與超商合作推動資源永續循環，推廣高效智慧回收機以來反應熱烈，近來再於民雄鄉、水上鄉、中埔鄉等門市新增回收機，凡達指定回收條件，縣府加碼送咖啡兌完為止。

嘉義縣政府與統一超商合作推動資源永續循環，今年4月初於「朴子市諸羅山門市」推廣高效智慧回收機，受民眾熱烈反應，於是再新增「民雄鄉民雄門市」、「水上鄉上龍門市」及「中埔鄉彩虹門市」。

高效智慧回收機可回收寶特瓶及電池，民眾攜帶PET材質的透明無色寶特瓶或1號、2號、3號、4號及9V型的廢乾電池至門市，透過智慧型回收設備做回收，9月16日至9月30日單次回收寶特瓶20個或廢乾電池20顆，並列印7-11購物金小白單，嘉義縣府加碼送CITY CAFE中杯熱（冰）拿鐵或大杯熱（冰）美式咖啡1杯（加碼咖啡需當日兌換完畢，並繳回購物金小白單兌換）。

環保局長張輝川表示，高效智慧回收機，提供便民的回收服務，讓回收變得更加簡單和高效，其獨創的粉碎裝置不僅有助於減少廢棄物體積，還能有效降低碳足跡，回收還有回饋金，讓大家更願意參與環保活動，並可實現「回收、減碳、回饋」的三贏局面，期盼有效提升民眾的回收意識，真正實現綠色生活的目標。