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義市購物節發票金額破4億 幸運兒領獎金8800

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠邀請大家來嘉看光織影舞，並參與購物節活動有機會拿大獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠邀請大家來嘉看光織影舞，並參與購物節活動有機會拿大獎。圖／嘉義市政府提供

嘉義市購物節發票登錄抽獎活動累計金額突破4億元，幸運兒嘉義市林小姐，在賣場日常採購，消費不到500元，幸運獲破億獎金8800元。市府表示，另有來嘉入住特約飯店送600嘉遊金，消費滿500元登錄發票抽頭獎百萬名車與特獎現金100萬元。還有電子支付專屬獎，有台銀黃金、最新IPHONE 16及現金1萬6800元等獎項。

市府表示，這次登錄發票突破4億元的破億獎金得主是來自嘉義市的林小姐，是在家樂福賣場日常採購，消費不到500元，原本留著要拿來兌換「滿千送百」領現金，但來不及排隊兌換，才拿來登錄購物節抽獎，沒想到剛好獲破億獎金8800元。

為鼓勵民眾使用電子支付交易（LINE Pay 、台灣Pay 或Carrefour Pay），今年提供電子支付專屬獎，將抽出台銀黃金（幻彩條塊20g）1名、最新版IPHONE 16新機1名、現金1萬6800元8名等多項好禮。

「光織影舞」光影藝術展，即日起到9月29日在北香湖公園登場，明天中秋夜晚上7點，「優人神鼓」於湖上舞台演出，期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃特技、馬戲及LED等光影精采表演。「花影市集」，每天下午4點開始，超過60家特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品參與。

嘉義市購物節FaceBook粉絲專頁每周三下午2點進行周周抽直播活動，全國民眾憑今年7月1日起至10月10日間，由嘉義市店家開立發票，加入嘉義市購物節LINE好友（ID請搜尋@wubuywubobi）登錄發票，即可累積積分參加抽獎。

嘉義市購物節發票登錄抽獎活動累計金額突破4億元。圖／嘉義市政府提供
嘉義市購物節發票登錄抽獎活動累計金額突破4億元。圖／嘉義市政府提供
嘉義市購物節發票登錄抽獎活動累計金額突破4億元，市長黃敏惠歡迎民眾於購物節來嘉購物有機會獲好獎好禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市購物節發票登錄抽獎活動累計金額突破4億元，市長黃敏惠歡迎民眾於購物節來嘉購物有機會獲好獎好禮。圖／嘉義市政府提供

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