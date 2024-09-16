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砲兵學校周遭治水開挖 台南永康東橋七路半封到10月底

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
砲兵學校周遭治水開挖，台南永康東橋七路半封到10月底。記者周宗禎／翻攝
砲兵學校周遭治水開挖，台南永康東橋七路半封到10月底。記者周宗禎／翻攝

台南市永康區中山南路陸軍砲兵學校附近地區排水困難、經常水患惹民怨，台南市政府正施工改善，公告後天中秋節後，要把車水馬龍要道東橋七路單邊封閉成單行單，直到10月底只出不進。在地東橋里長王怡舜呼籲過境民眾改道、里民提早出門，避免壅塞與發生危險。

市政府水利局因年年水患民怨，規畫永康區中山南路排水渠道災後復建工程，投入3500萬元開闢箱涵及側溝施工中，預計今年底完工後有機會改善長期困擾地方的淹水問題。

工程採用側溝式箱涵改善方案，將於中山南路「北側路肩及右轉車道下方」，施作寬1.2公尺×高1.8公尺箱涵，長度約231公尺，且可兼做道路側溝使用。

東橋里長王怡舜表示，目前工程進度已進入東橋七路南端段工區1，因地下接管工程，需把東橋七路單邊封閉成單行單，只出不進。因為每天日夜都有無數人車往來東橋七路、中山南路，必須呼籲民眾注意。

他說，管制時間預計後天開始到10月31日，中山南路的人車不能右轉東橋七路，提醒請用路人提早因應避免壅塞，也請注意交管人員指揮，依序慢行。更要注意大量大型工程車進出，避免危險意外。

中秋節 台南 車道

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