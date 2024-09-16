中秋佳節來臨 台南路邊停車明暫停收費1天

今年中秋假期雖沒有連續假期，但為方便民眾團聚，友善停車服務，台南市17日中秋節當天路邊停車、智慧停車柱格位均暫停收費1天，另外，交通局南門路繳費服務處及安平保管場也暫停服務、不開放領車，交通局提醒要請洽公的民眾注意。

交通局表示，依台南市公有停車場收費及管理自治條例第6條規定及往例，中秋節當天台南市路邊停車格位暫停收費1天，且因繳費服務處也暫停服務，民眾如有停車費繳費需求，則可利用「台南好停APP」線上繳費。

交通局也說，今年底前加入「台南好停APP」會員，使用APP線上支付繳納台南路邊停車場停車費，可享「每筆折扣2元」的超省優惠；台南好停APP也有「即時停車地圖」，可查詢路邊剩餘格位，歡迎民眾善加利用，節省尋找停車位的時間。

針對南市府委託民營停車場，包含南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場、水萍塭公園地下停車場等59處，因屬出入口管制，且為滿足停車需求，提昇停車周轉率，仍採24小時收費營運。

交通局提醒，為維護公共安全，全市公有停車場內禁止燃放爆竹煙火，停車場管理單位也會在中秋假期加強通報警察及消防機關查處；假期期間警方仍會受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，呼籲民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。