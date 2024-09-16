確定了！水利署核定南市治水工程40案總經費逾33億元

今年7月凱米颱風降下驚人雨勢，南市多處淹水叫苦連天，南市各界聯手向經濟部水利署爭取相關治水工程加速推動，經濟部水利署最新已核定治水工程共計40案，總經費逾33億元，後續推動可望改善水患。

水利署長賴建信上月12日出席台南柳營八老爺抽水站啟用，包括市長黃偉哲、立委賴惠員、林俊憲、陳亭妃等人出席時都向賴強力爭取凱米颱風災損相關治水經費，當時賴建信口頭承諾會全力支持。

台南市政府水利局上午發布新聞稿披露上述訊息，水利局表示，凱米颱風雨量驚人帶來嚴重災情，市長黃偉哲立即指示水利局盤點治水工程需求，並率市府團隊向經濟部水利署展開積淹水地區盤點與改善需求確認，透過積極提報前「瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」取得第8批次治理工程核定約31億3200萬元，及113年度應急增辦工程核定約2億5500萬元，目前設計及用地取得等前置作業均已啟動，將同步向議會尋求市配合款最大支持。

水利局補充說明，本次核定治理及應急工程主要改善新田寮排水系統如鹽水、岸內排水，菁寮排水系統之渠道延續整治及抽水站改建、龜子港排水系統加強八老爺、櫻花滯洪池抽水設備改善、將軍溪排水系統如麻豆、總爺、東北勢、海埔、營後排水等渠道及抽水設施改善，劉厝排水系統聚落抽水設備改善等。

另針對人口密集都會聚落，如安順寮排水、曾文溪排水、鹿耳門排水及三爺溪排水等周邊社區，亦推動治理工程加強防洪保護標準，俟整體計畫完工後，預計改善排水路12公里、增設48cms抽水量、6處水閘門及3處滯洪池，增加保護面積約3700公頃及人口5萬5000人。