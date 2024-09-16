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曾文水庫洩出1個水庫量 還沙於河補充出海口不足沙源

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大調查市曾文溪出海口北岸國聖燈塔旁沙灘明顯增大，水利署第6河川分署要分析是否有擴大。記者鄭惠仁／攝影
台南社大調查市曾文溪出海口北岸國聖燈塔旁沙灘明顯增大，水利署第6河川分署要分析是否有擴大。記者鄭惠仁／攝影

凱米颱風來襲帶來豐沛雨量，曾文水庫洩了超過5億噸的水，台南社大觀察，水庫疏濬的淤沙幾乎都沖往下游以及出海口，「還沙於河」有利於改善出海口沙源流失，海岸倒退的問題；但補充的沙原仍遠不及流失，還需有更積極動作。水利局表示，水利署等都強力固守沙洲、沙灘等第一道防線，遏阻海岸倒退。

台南近幾年颱風少，從2021到2023年5月底，曾文水庫都吃不飽，去年5月降到近年最低，直到6月陸續有梅雨、颱風，加上西南氣流，9月間才出現滿水位，進行調節性放水，但量有限。這次因凱米颱風帶來豐沛雨量，灌飽曾文水庫，洩掉超過5億噸的水，台南社大調查發現，近幾年曾文水庫疏淤的沙，幾乎都被這次洩洪的水從上游沖到下游，出現「還沙於河」景象，也將提供曾文溪出海口更多沙灘，改善沙灘流失，海岸線倒退狀況。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，這是近幾年少見的洩洪量，短短幾天超過1個水庫的量直奔而下，也因為如此，才能使之前疏濬的淤沙能沖到下游及出海口。不過，所能補的量還是少於流失的量，必須有更積極的作為，才能遏阻或減緩海岸線倒退。

曾文水庫年入庫砂量約510萬立方公尺，從2022年至2025年執行曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫，目前機械陸挖清淤量每年約50萬立方公尺，抽泥清淤量每年約315萬立方公尺，水利署目前新建抽泥船，未來提升抽淤量，減緩淤積。

南市水利局長邱忠川表示，河川上游建水庫，大雨時，沙會進到水庫，流入河川數量較少，隨著溫室效應，海平面上升、漂沙等因素影響，下游及出海口不足的沙源，確實需要水庫疏淤的沙量來填補。但飄沙受海流、季風、颱風等海洋動力影響，而港口等人為因素也會影響，需要人為來補助。近幾年不論是水利署第5、第6河川分署，或是台江國家公園、雲嘉南風景區也都針對所轄區域，固守沙洲、沙灘等防線，其中雙春海濱沙灘就流失處補充16萬立方公尺沙源，並使用自然工法守護沙灘，都見效果。另，七股潟湖也是如此，強力守護網仔寮沙洲，捍衛海岸線。

台南社大調查市曾文溪出海口北岸國聖燈塔旁沙灘明顯增大，水利署第6河川分署要分析是否有擴大。記者鄭惠仁／攝影
台南社大調查市曾文溪出海口北岸國聖燈塔旁沙灘明顯增大，水利署第6河川分署要分析是否有擴大。記者鄭惠仁／攝影

凱米颱風 曾文水庫 沙灘

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