曾文水庫洩出1個水庫量 還沙於河補充出海口不足沙源

凱米颱風來襲帶來豐沛雨量，曾文水庫洩了超過5億噸的水，台南社大觀察，水庫疏濬的淤沙幾乎都沖往下游以及出海口，「還沙於河」有利於改善出海口沙源流失，海岸倒退的問題；但補充的沙原仍遠不及流失，還需有更積極動作。水利局表示，水利署等都強力固守沙洲、沙灘等第一道防線，遏阻海岸倒退。

台南近幾年颱風少，從2021到2023年5月底，曾文水庫都吃不飽，去年5月降到近年最低，直到6月陸續有梅雨、颱風，加上西南氣流，9月間才出現滿水位，進行調節性放水，但量有限。這次因凱米颱風帶來豐沛雨量，灌飽曾文水庫，洩掉超過5億噸的水，台南社大調查發現，近幾年曾文水庫疏淤的沙，幾乎都被這次洩洪的水從上游沖到下游，出現「還沙於河」景象，也將提供曾文溪出海口更多沙灘，改善沙灘流失，海岸線倒退狀況。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，這是近幾年少見的洩洪量，短短幾天超過1個水庫的量直奔而下，也因為如此，才能使之前疏濬的淤沙能沖到下游及出海口。不過，所能補的量還是少於流失的量，必須有更積極的作為，才能遏阻或減緩海岸線倒退。

曾文水庫年入庫砂量約510萬立方公尺，從2022年至2025年執行曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫，目前機械陸挖清淤量每年約50萬立方公尺，抽泥清淤量每年約315萬立方公尺，水利署目前新建抽泥船，未來提升抽淤量，減緩淤積。