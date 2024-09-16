固沙有成？ 曾文溪口北側沙灘變大

台南曾文溪口北側10多年前沙灘流失，造成整片防風林枯死，水利署在此設離岸堤等設施，防止強浪繼續衝擊；地方觀察，近2年來靠近國聖燈塔的堤防處，沙灘最寬處明顯擴大為40多公尺，而最近出海口沙灘面積也有增多情形，是否固沙有成？第6河川分署表示，將調資料分析，做為未來防護海岸線參考。

30年前曾文溪出海口北側有綿延數公里沙灘，整個沙灘是防風林，隨著海平面上升、人工設施等因素影響，沙灘逐漸流失，防風林全數因海水侵襲而枯死，為此，曾種樹要復林，但海灘失守而失敗；為了固守海岸線建起高聳堤防，堤防前也布上消波塊、離岸堤，防強浪越過海堤。

台南社區大學長期觀察曾文溪出海口北岸的變化，發現國聖燈塔處北側沙洲部分沙源，漂往南側，去年燈塔旁海堤外沙灘擴大，今年再加大。

記者實地了解，沙灘最寬處約40多公尺，漲潮時，海水已到不了海堤前消波塊處；另溪口處之前也有設消波塊防強浪直接沖進溪裡，目前溪口沙源增多，疑和這次颱風，大量淤沙沖刷到出海口有關。

水利署第六河川分署長謝明昌說，颱風過後都會做航拍，了解沙灘、河岸的改變，另，每年也都會做灘線變化調查，若有狀況，就會採對策，沒狀況則會持續監測，每次都會做同期比較，因為秋冬季節吹東北季風，沙往南漂，夏天受西南氣流、颱風影響，會往北漂。

謝明昌也說，曾文溪出海口海堤設有離岸堤，守護海岸線，當消波塊下沉未達到一定高度，暴潮會直接遇過海堤，就會立即改善，若此處沙源有增加，沙灘面積也擴大，是好消息。