曾文水庫放水5億噸 造就還沙於河

台南的海岸線長年來退縮，7月底凱米颱風帶來豐沛雨量，曾文水庫洩了超過5億公噸的水，台南社區大學觀察，水庫疏濬的淤沙幾乎都被沖往下游以及出海口，造就「還沙於河」，但補充沙源遠不及流失的，呼籲要有更積極動作。

南市水利局長邱忠川回應，近幾年不論是水利署第5、第6河川分署，或是台江國家公園、雲嘉南濱海國家風景區都針對所轄區域，固守沙洲、沙灘等，其中雙春海濱沙灘流失處補充16萬立方公尺沙源，使用自然工法守護沙灘，都見效果。另七股潟湖也是如此，強力守護網仔寮沙洲，捍衛海岸線。

台南近幾年颱風少，2021到2023年5月底曾文水庫都「吃不飽」，直到同年6月陸續有梅雨、颱風，加上西南氣流，9月間出現滿水位，進行調節性放水，但量有限，這次因凱米颱風帶來雨量，灌飽曾文水庫，洩掉超過5億公噸的水，意外挹注下游沙源。

曾文水庫年入庫沙量約510萬立方公尺，2022年至2025年執行曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫，目前機械挖清淤量每年約50萬立方公尺，抽泥清淤量每年約315萬立方公尺，水利署目前新建抽泥船，未來提升抽淤量，減緩淤積。

台南社大調查發現，近幾年曾文水庫疏淤的沙，幾乎都被這次洩洪的水從上游沖到下游，出現「還沙於河」景象，也將提供曾文溪出海口更多沙灘，改善沙灘流失，海岸線倒退狀況。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，這是近幾年少見的洩洪量，短短幾天超過1個水庫的量直奔而下，才能使之前疏濬的淤沙沖到下游及出海口。不過，所能補的量還是少於流失的量，必須有更積極作為，才能遏阻或減緩海岸線倒退。

邱忠川說，河川上游建水庫，大雨時沙會進到水庫，流入河川數量較少，隨著溫室效應，海平面上升、漂沙等因素影響，下游及出海口不足沙源，確需水庫疏淤的沙量填補，只是漂沙受海流、季風、颱風等海洋動力影響，而港口等人為因素也會影響，依然需要人為補助。