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雲林北港飛龍團「大龍旗」獲列國家級古物 特展在這舉行

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，飛龍團舉辦特展慶賀，歡迎前往參觀。圖／吳登興提供
北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，飛龍團舉辦特展慶賀，歡迎前往參觀。圖／吳登興提供

雲林北港百年飛龍團典藏許多珍貴文物，包括繡製龍皮、九龍錫爐等都登錄為古物，其中1926年「繡倒三間刺繡店」也是國內僅存少有的手工刺繡「大龍旗」，更獲文化部古物審議委員會指定為國家級重要古物，飛龍團今起在北港文化中心舉行「龍耀北港大張旗鼓」特展，歡迎民眾前往欣賞。

北港飛龍團創立於日治時代，是北港媽祖出巡重要的陣頭，飛龍團收藏一對「鎮團之寶」大龍旗，是龍團的前導旗，長454公分、寬約535 公分、斜邊673公分，是1926年完成，因繡工精細且旗面有一兩層樓高，擁有「天下第一旗(奇)，繡倒三間繡店」的美稱。

這對大龍旗去年獲文化部列為國家重要古物，也是雲林縣內少數國家級的文物，2014年送往文化資產保存研究中心進行修復至今， 飛龍團總務委員吳登興表示，為慶賀大龍旗受文化部肯定，讓民眾了解飛龍團百年文化，今天特在北港文化中心舉行「龍耀北港大張旗鼓」特展，雖大龍旗仍在修復中，但館內展出仿繪品，同時也有繡製龍皮及九龍錫爐等珍藏文物，並介紹各文物的歷史緣由，一覽無遺，相當珍貴。

吳登興指出，這次特展也同步展出日治時期鑼鼓架、蛇皮福州鼓等，更首次亮相一件百年薄紗龍燈龍皮，見證台灣陣頭歷史。他說，大龍旗一旦完成修復，將會再舉辦一場盛大的「迎旗特展」，慶賀大龍旗回歸雲林，讓大家大開眼界。

北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，這對號稱「繡倒三間繡店」的大龍旗，目前仍在文化資產保存研究中心修護中。圖／吳登興提供
北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，這對號稱「繡倒三間繡店」的大龍旗，目前仍在文化資產保存研究中心修護中。圖／吳登興提供
北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，這對號稱「繡倒三間繡店」的大龍旗，目前仍在文化資產保存研究中心修護中。圖／吳登興提供
北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，這對號稱「繡倒三間繡店」的大龍旗，目前仍在文化資產保存研究中心修護中。圖／吳登興提供
北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，這對號稱「繡倒三間繡店」的大龍旗，目前仍在文化資產保存研究中心修護中，目前展出大龍皮供民眾觀賞。圖／吳登興提供
北港百年飛龍團一對典藏的大龍旗獲列為國家級古物，這對號稱「繡倒三間繡店」的大龍旗，目前仍在文化資產保存研究中心修護中，目前展出大龍皮供民眾觀賞。圖／吳登興提供

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