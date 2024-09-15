雲林北港飛龍團「大龍旗」獲列國家級古物 特展在這舉行
雲林縣北港百年飛龍團典藏許多珍貴文物，包括繡製龍皮、九龍錫爐等都登錄為古物，其中1926年「繡倒三間刺繡店」也是國內僅存少有的手工刺繡「大龍旗」，更獲文化部古物審議委員會指定為國家級重要古物，飛龍團今起在北港文化中心舉行「龍耀北港大張旗鼓」特展，歡迎民眾前往欣賞。
北港飛龍團創立於日治時代，是北港媽祖出巡重要的陣頭，飛龍團收藏一對「鎮團之寶」大龍旗，是龍團的前導旗，長454公分、寬約535 公分、斜邊673公分，是1926年完成，因繡工精細且旗面有一兩層樓高，擁有「天下第一旗(奇)，繡倒三間繡店」的美稱。
這對大龍旗去年獲文化部列為國家重要古物，也是雲林縣內少數國家級的文物，2014年送往文化資產保存研究中心進行修復至今， 飛龍團總務委員吳登興表示，為慶賀大龍旗受文化部肯定，讓民眾了解飛龍團百年文化，今天特在北港文化中心舉行「龍耀北港大張旗鼓」特展，雖大龍旗仍在修復中，但館內展出仿繪品，同時也有繡製龍皮及九龍錫爐等珍藏文物，並介紹各文物的歷史緣由，一覽無遺，相當珍貴。
吳登興指出，這次特展也同步展出日治時期鑼鼓架、蛇皮福州鼓等，更首次亮相一件百年薄紗龍燈龍皮，見證台灣陣頭歷史。他說，大龍旗一旦完成修復，將會再舉辦一場盛大的「迎旗特展」，慶賀大龍旗回歸雲林，讓大家大開眼界。
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