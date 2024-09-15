地方力量敲染台南台江「門口埕」詩語 每庄頭成立文化工作室

地方力量敲染台南台江「門口埕」文化詩語，台江綠道古茨中秋音樂會暨十三佃文化工作室昨晚揭牌，展開下一個10年的台江社區博物館運動。台南社大台江分校表示，此一揭牌意義在開創以宗族3代力量成立庄頭文化工作室的新風，未來各庄頭都有文化工作室。

昨晚200多名鄉親、教育文化人士，擠滿十三佃鄭家古茨門口埕，聆聽十三佃村廟吉他樂團、台江作曲班合奏音樂會，鄭家92歲姑婆鄭蕊特別從台東回祖厝，與85歲的弟弟鄭新讚、侄子鄭忠勝，及台南市副市長趙卿惠、安南區長魏文貴、翁資雄、台江分校執行長吳茂成等人，為十三佃文化工作室揭牌。

茂成表示，台江分校結合文化局推展台江社區博物館營造運動，10幾年來完成台江十六寮社區博物館第一階段的調查，辦理16屆台江社區博物館日，陪伴在地高國中小，踏溯台江歷史文化及生態。如今，十三佃社區博物館核心地景鄭家百年老茨，已成為台江本土教育的開放教室，

這次結合社區、社群舉辦台江綠道古茨中秋音樂會，在啟動下一個16年的台江社區博物館運動，促成台江一庄一寮的宗族鄉親成立庄頭文化工作室，活化在地老茨，再造村落歷史現場，營造台江水圳綠道文化路徑，陪伴在地國中小，深耕台江本土教育。

副市長趙卿惠說，縣市合併後，台江是核心地區，今年台南四百，去年台江二百年，已經來到新舊轉變的時代，從台江走到玉山，這是台灣朝聖之路，設立十三佃文化工作室，有池王與大道公來祝福，感謝鄭新讚帶領子孫將百年古茨作為社區博物館，展現在地團結的力量、愛鄉的行動，未來將進一步結合安定，擴展台江生活圈文化治理，促成安南與安定兩區文化聯親。

台灣歷史博物館長張隆志指出，山海圳國家綠道、大廟興學深耕在地，目前與台江流域學習已有2次展覽合作，未來希望有更多合作，推動台江研究及教育文化活動。