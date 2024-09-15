快訊

陸男偷渡闖台出發日是毛澤東忌日 名字暗藏玄機撞名「這號人物」

前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

玩遊戲被主持人鹹豬手「伸進內衣揉胸」 阿諾委屈請辭被誤會公主病

地方力量敲染台南台江「門口埕」詩語 每庄頭成立文化工作室

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
地方力量敲染台南台江「門口埕」文化詩語，十三佃文化工作室昨晚揭牌。記者鄭惠仁／攝影
地方力量敲染台南台江「門口埕」文化詩語，十三佃文化工作室昨晚揭牌。記者鄭惠仁／攝影

地方力量敲染台南台江「門口埕」文化詩語，台江綠道古茨中秋音樂會暨十三佃文化工作室昨晚揭牌，展開下一個10年的台江社區博物館運動。台南社大台江分校表示，此一揭牌意義在開創以宗族3代力量成立庄頭文化工作室的新風，未來各庄頭都有文化工作室。

昨晚200多名鄉親、教育文化人士，擠滿十三佃鄭家古茨門口埕，聆聽十三佃村廟吉他樂團、台江作曲班合奏音樂會，鄭家92歲姑婆鄭蕊特別從台東回祖厝，與85歲的弟弟鄭新讚、侄子鄭忠勝，及台南市副市長趙卿惠、安南區長魏文貴、翁資雄、台江分校執行長吳茂成等人，為十三佃文化工作室揭牌。

茂成表示，台江分校結合文化局推展台江社區博物館營造運動，10幾年來完成台江十六寮社區博物館第一階段的調查，辦理16屆台江社區博物館日，陪伴在地高國中小，踏溯台江歷史文化及生態。如今，十三佃社區博物館核心地景鄭家百年老茨，已成為台江本土教育的開放教室，

這次結合社區、社群舉辦台江綠道古茨中秋音樂會，在啟動下一個16年的台江社區博物館運動，促成台江一庄一寮的宗族鄉親成立庄頭文化工作室，活化在地老茨，再造村落歷史現場，營造台江水圳綠道文化路徑，陪伴在地國中小，深耕台江本土教育。

副市長趙卿惠說，縣市合併後，台江是核心地區，今年台南四百，去年台江二百年，已經來到新舊轉變的時代，從台江走到玉山，這是台灣朝聖之路，設立十三佃文化工作室，有池王與大道公來祝福，感謝鄭新讚帶領子孫將百年古茨作為社區博物館，展現在地團結的力量、愛鄉的行動，未來將進一步結合安定，擴展台江生活圈文化治理，促成安南與安定兩區文化聯親。

台灣歷史博物館長張隆志指出，山海圳國家綠道、大廟興學深耕在地，目前與台江流域學習已有2次展覽合作，未來希望有更多合作，推動台江研究及教育文化活動。

十三佃文化工作室鄭忠勝期望能拋磚引玉，牽手台江各村里成立更多的文化工作室，將台江多樣性的文化，保存、傳承下來。「原來台江不只有虱目魚，還有一群充滿創意、對地方文化有著深厚情感的人。」鄭家第3代鄭薏如說著。

地方力量敲染台南台江「門口埕」文化詩語，十三佃文化工作室昨晚揭牌。記者鄭惠仁／攝影
地方力量敲染台南台江「門口埕」文化詩語，十三佃文化工作室昨晚揭牌。記者鄭惠仁／攝影

博物館 台江

延伸閱讀

再現台江十六寮歷史 阿公阿嬤與大學生設計台江故事牆

出席2024前進大南方論壇 陳其邁：A級商辦嚴重不足歡迎來投資

海虎軍艦士官長林俊榮殉職 入祀台南市南區忠烈祠

難得一見畫面在台江 現場直擊文蛤收成上岸

相關新聞

枋溪圓環頂吃到飽！台南這活動秒殺 區公所：明年擬增加梯次

台南市中西區公所的「在地人說在地故事」第3條路線「枋溪圓環頂吃到飽」，今天在導覽解說員生動活潑又有趣引領下，讓參加民眾意...

鵝香台南下營嘉年華登場 限量1000碗鵝肉麵捐發票品嘗

2024鵝香台南下營商圈嘉年華活動，今天在下營玄天上帝廟前封街舉辦，行銷鵝肉、蠶桑、黑豆、文旦「下營四寶」，還有10家鵝...

嘉義地區最強景點825萬遊客 超越阿里山、蘭潭

在台灣提到森林遊樂區或是要去嘉義玩時，阿里山經常被提及的首選口袋名單，但是交通部觀光署日前公布2024上半年各縣市觀光遊...

桃城夜宴席開58桌火雞肉飯、啤酒新組合 今還有大胃比賽

嘉義市商圈文化促進協會與諸羅科技街區發展協會昨晚在中央廣場舉辦「桃城嘉宴-呷辦桌」，聚集商圈逾150名成員，傳承辦桌文化...

中秋節路邊停車格免收費 紓解需求嘉市再設55停車格

嘉義市每逢例假日觀光人潮帶來觀光經濟，也使得熱門區段停車格需求量增多，市府於是闢建杭州三街停車場增周邊55格停車格；另在...

糖鐵躍上郵票 台糖邀你搭五分車

擁有百年文化的糖業鐵道在台灣發展史上具舉足輕重地位，近期與台鐵、高鐵、捷運及林鐵等國家重大交通建設一同躍上中華郵政公司發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。