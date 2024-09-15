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台南北門井仔腳鹽田光害少 首辦觀星導覽培訓富潛力

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門井仔腳鹽田光害少富觀光潛力，雲嘉南風管處首度辦觀星導覽培訓。圖／雲嘉南風管處提供
台南北門井仔腳鹽田光害少富觀光潛力，雲嘉南風管處首度辦觀星導覽培訓。圖／雲嘉南風管處提供

台南北門井仔腳鹽田是現存最古老且全台唯一的瓦盤鹽田遺址，夕陽落日美景近年吸引不少遊客慕名而來，雲嘉南濱海國家風景區管理處相中當地光害少特色，與南瀛天文台辦理觀星導覽培訓，希望打造當地不同觀光潛力點。

雲嘉南風管處長許宗民說，觀星活動近年在國內相當盛行，北門井仔腳光害較少且氣候穩定，搭配井仔腳瓦盤鹽田的美景，非常適合觀星。為讓有機會體驗鹽田星空，雲嘉南管理處特別推出「觀星導覽培訓」，期望藉此活動，讓更多人認識天文知識與星座故事，並學會利用觀星設備，讓觀星變得不再遙不可及。

雲管處說，這次觀星導覽培訓昨首度與南瀛天文館合作，由天文館專業講師親自指導，帶領近70名學員，分為室內與室外兩課程。室內課程涵蓋星座神話故事、星空的觀察方法、雲嘉南地區常見星座介紹，以及觀星相關設備使用等課程。

室外課程則帶領學員前往北門井仔腳鹽田，在海風伴隨下，實地觀察來自遙遠星系的光芒與太陽系行星，親身體驗北門井仔腳星空奇幻魅力。

此外，雲嘉南管理處9月28日也將舉辦「觀鳥導覽培訓」。除提供知識與實作並重課程，也在轄區內口湖、北門及七股遊客中心準備賞鳥專用望遠鏡和台灣常見野鳥圖鑑供民眾免費借用，更多精彩活動資訊，歡迎於臉書搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁。

台南北門井仔腳鹽田光害少富觀光潛力，雲嘉南風管處首度辦觀星導覽培訓。圖／雲嘉南風管處提供
台南北門井仔腳鹽田光害少富觀光潛力，雲嘉南風管處首度辦觀星導覽培訓。圖／雲嘉南風管處提供

北門 南瀛天文館 星座

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