台南北門井仔腳鹽田光害少 首辦觀星導覽培訓富潛力

台南北門井仔腳鹽田是現存最古老且全台唯一的瓦盤鹽田遺址，夕陽落日美景近年吸引不少遊客慕名而來，雲嘉南濱海國家風景區管理處相中當地光害少特色，與南瀛天文台辦理觀星導覽培訓，希望打造當地不同觀光潛力點。

雲嘉南風管處長許宗民說，觀星活動近年在國內相當盛行，北門井仔腳光害較少且氣候穩定，搭配井仔腳瓦盤鹽田的美景，非常適合觀星。為讓有機會體驗鹽田星空，雲嘉南管理處特別推出「觀星導覽培訓」，期望藉此活動，讓更多人認識天文知識與星座故事，並學會利用觀星設備，讓觀星變得不再遙不可及。

雲管處說，這次觀星導覽培訓昨首度與南瀛天文館合作，由天文館專業講師親自指導，帶領近70名學員，分為室內與室外兩課程。室內課程涵蓋星座神話故事、星空的觀察方法、雲嘉南地區常見星座介紹，以及觀星相關設備使用等課程。

室外課程則帶領學員前往北門井仔腳鹽田，在海風伴隨下，實地觀察來自遙遠星系的光芒與太陽系行星，親身體驗北門井仔腳星空奇幻魅力。