枋溪圓環頂吃到飽！台南這活動秒殺 區公所：明年擬增加梯次

台南市中西區公所的「在地人說在地故事」第3條路線「枋溪圓環頂吃到飽」，今天在導覽解說員生動活潑又有趣引領下，讓參加民眾意猶未盡，因為，這項活動的報名都是秒殺，能夠搶到一條路線就很幸運，希望明年能同一條路線視報名人數多開梯次。區公所表示，會考量增加梯次。

「在地人說在地故事」共有5條路線，今天進入第3條路線「枋溪圓環頂吃到飽」，走訪台南歷史館舊址、清水寺街舊址、枋溪、六合境清水寺、清水寺街連棟街屋、祿記包子、四嫂巷舊址、36號消防組遺址碑、順風號、復興市場、老山羊鍋燒意麵、、奎樓、山里愛玉冰、三好一公道當歸麵、阿和肉燥飯、山記魚仔店、馬公廟、友誠蝦肉圓、永記虱目魚丸、田麵匠等，在導覽員有趣又深入解說，以及美食小吃誘惑下，除了感受文化之美，也擾動味蕾，五臟廟叫個不停。

參加這條路線的民眾除外縣市的也有在地人，多數都因工作繁忙，沒有時間深入巷弄，體驗台南之美，趁著這個機會，搶到名額，得以走入枋溪流經過的附近巷弄，認識巷弄內的古蹟、歷史建築、美食佳餚和處處有驚奇的巷弄之美。

如順風號的開店背後就有精彩故事，2名醫師化身工匠，打造老房子，並聘請到營養師斜槓當起甜點師，用家的感覺，吸引走入巷弄的旅人。祿記包子創立1886年，水晶餃文明府城，導覽員郭席珍和現在的接手人是國小同學，說起水晶餃的好吃，讓人垂涎三尺。

不過，有參加活動的民眾表示，這項活動每年都很叫座，今年更是秒殺，因為設計的路線除了結合古蹟、小吃、景點，導覽員更是深入深入解說各景點故事以及小吃特色，一般人走進巷弄都是為了吃，或到想要去的景點，都是點及片面了解，無法線狀及全面式體驗，但活動報名都是秒殺，若能增加梯次，讓更多人參加，會讓活動更有意義。