鵝香台南下營嘉年華登場 限量1000碗鵝肉麵捐發票品嘗

2024鵝香台南下營商圈嘉年華活動，今天在下營玄天上帝廟前封街舉辦，行銷鵝肉、蠶桑、黑豆、文旦「下營四寶」，還有10家鵝肉攤備妥1000碗鵝肉麵，只要捐10張7至9月發票，就能兌換1碗，吸引不少遊客來排隊大啖美食。

包括下營商圈、新下營夜市自治會、下營區農會與營墘休閒農業區準備許多商品及伴手禮展售，活動持續到晚上，市長黃偉哲到場主持開幕儀式，他表示，下營特產有文旦、紅柚、鵝肉等好物，歡迎大家踴躍來下營商圈逛市集，用力買爆吃爆。

下營區公所說，本次活動也特別與在地鵝肉店家合作，10家業者備妥共1000碗鵝肉麵，只要捐10張7至9月發票，就能兌換1碗。下營各國中小及幼兒園全力相挺，逾250位學子為嘉年華活動熱情表演，也特別請海墘營文化藝術基金會舉辦鵝鄉之星才藝選拔活動更具看頭。

另外，包含百家好店、伴手禮協會、有機農特產品、古早味童玩、手作DIY活動等，搭配周日下營夜市，匯集250個市集攤位；歡迎遊客來下營賞遊。

經發局表示，感謝新下營夜市自治會、下營區農會、下營上帝廟等在地團體捐贈累積超過20萬元摸彩品，最大獎為價值超過1萬5千元下營手工蠶絲被，憑消費100元即可換摸彩券。