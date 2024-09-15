嘉義地區最強景點825萬遊客 超越阿里山、蘭潭

在台灣提到森林遊樂區或是要去嘉義玩時，阿里山經常被提及的首選口袋名單，但是交通部觀光署日前公布2024上半年各縣市觀光遊憩據點人次統計，嘉義縣市現在最強景點是文化路夜市，以逾825萬人次奪下冠軍，擠下去年的冠軍蘭潭風景區，而阿里山排名下降至第6名。

觀光署日前公布2024上半年各縣市觀光遊憩據點人次統計，嘉義市文化路夜市、檜意森活村、城隍廟首度納入統計就大放異彩，與去年榮登冠軍寶座的蘭潭占據嘉義地區遊憩據點人潮前5名；文化路夜市以825萬2522人次的人潮勇奪冠軍，檜意森活村385萬3138人次位列第2、接續第3名至第6名分別是布袋遊憩區（258萬餘人次）、嘉義城隍廟（88萬餘人次）、蘭潭風景區（71萬餘人次）、阿里山（47萬餘人次）。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市以往僅蘭潭被交通部觀光署列為熱門遊憩據點，隨著市府不斷挹注資源提升，嘉義市觀光亮點倍增，進一步積極爭取交通部觀光署將嘉義市熱門景點納入統計，去年起委託中華電信調查檜意森活村、城隍廟及文化路夜市半年的人次數據，據以回推1整年的旅遊人次，獲交通部觀光署認同，成功列入該署遊憩據點人次統計。

張婉芬表示，今年持續與中華電信合作，擴大統計蘭潭噴泉、蘭潭後山、北香湖公園、嘉義文化創意產業園區、嘉義公園、獄政博物館、森林之歌、嘉義製材所及車庫園區、嘉油鐵馬道、東市場、嘉義市立美術館等熱門景點，期盼爭取更多景點列入觀光署統計，展現嘉義市的觀光量能。

張婉芬指出，嘉義市有美食、有景點，還有優質多元的旅宿可供選擇。道地街頭小吃躍上Netflix，吸引全球美食饕客的目光，文化路、東市場來嘉必訪；過去發達繁盛的木業，也造就嘉義市成為「人文森林」，體驗木都文化，一定要到森林之歌、嘉義製材所及車庫園區走走，尤其城區6千多棟的木屋許多轉身為餐飲、風格小店，已是年輕人來嘉必「潮」聖的景點。