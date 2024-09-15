快訊

恭喜！周興哲絕美辣妻孕肚藏不住 開心認了二寶報到

日本準備告別超低利率房貸 消費和經濟恐怕被拖累

U23世界盃／中國大陸第4作收寫隊史紀錄 日本1敗後8連勝奪冠

嘉義地區最強景點825萬遊客 超越阿里山、蘭潭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義城隍廟首度納入統計，榮獲第４名。圖／嘉義市政府提供
嘉義城隍廟首度納入統計，榮獲第４名。圖／嘉義市政府提供

在台灣提到森林遊樂區或是要去嘉義玩時，阿里山經常被提及的首選口袋名單，但是交通部觀光署日前公布2024上半年各縣市觀光遊憩據點人次統計，嘉義縣市現在最強景點是文化路夜市，以逾825萬人次奪下冠軍，擠下去年的冠軍蘭潭風景區，而阿里山排名下降至第6名。

觀光署日前公布2024上半年各縣市觀光遊憩據點人次統計，嘉義市文化路夜市、檜意森活村、城隍廟首度納入統計就大放異彩，與去年榮登冠軍寶座的蘭潭占據嘉義地區遊憩據點人潮前5名；文化路夜市以825萬2522人次的人潮勇奪冠軍，檜意森活村385萬3138人次位列第2、接續第3名至第6名分別是布袋遊憩區（258萬餘人次）、嘉義城隍廟（88萬餘人次）、蘭潭風景區（71萬餘人次）、阿里山（47萬餘人次）。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市以往僅蘭潭被交通部觀光署列為熱門遊憩據點，隨著市府不斷挹注資源提升，嘉義市觀光亮點倍增，進一步積極爭取交通部觀光署將嘉義市熱門景點納入統計，去年起委託中華電信調查檜意森活村、城隍廟及文化路夜市半年的人次數據，據以回推1整年的旅遊人次，獲交通部觀光署認同，成功列入該署遊憩據點人次統計。

張婉芬表示，今年持續與中華電信合作，擴大統計蘭潭噴泉、蘭潭後山、北香湖公園、嘉義文化創意產業園區、嘉義公園、獄政博物館、森林之歌、嘉義製材所及車庫園區、嘉油鐵馬道、東市場、嘉義市立美術館等熱門景點，期盼爭取更多景點列入觀光署統計，展現嘉義市的觀光量能。

張婉芬指出，嘉義市有美食、有景點，還有優質多元的旅宿可供選擇。道地街頭小吃躍上Netflix，吸引全球美食饕客的目光，文化路、東市場來嘉必訪；過去發達繁盛的木業，也造就嘉義市成為「人文森林」，體驗木都文化，一定要到森林之歌、嘉義製材所及車庫園區走走，尤其城區6千多棟的木屋許多轉身為餐飲、風格小店，已是年輕人來嘉必「潮」聖的景點。

觀光新聞處表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，也是「雲嘉南觀光休閒消費中心」，白天充滿文創風情的獄政博物館、嘉義文化創意產業園區或有「IG最美地標」美譽的嘉義市立美術館非常適合打卡美拍；喜歡親近大自然的民眾，蘭潭、嘉義公園、北香湖公園、嘉油鐵馬道更不容錯過。另外，年年令人驚豔、中秋期間限定的「光織影舞」光影藝術展，已在北香湖公園璀璨登場；活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台還有光影精采表演，主題「花影市集」天天開市；9月17日中秋節還有「優人神鼓」震撼演出，歡迎全國民眾相約從早到晚暢玩嘉義市。

嘉義市檜意森活村遊客逾385萬人次，位列第2。圖／嘉義市政府提供
嘉義市檜意森活村遊客逾385萬人次，位列第2。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化路夜市首度納入觀光署統計即奪下嘉義地區熱門景點冠軍寶座。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化路夜市首度納入觀光署統計即奪下嘉義地區熱門景點冠軍寶座。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭風景區遊客數71萬餘人次名列第５，圖為蘭潭水舞。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭風景區遊客數71萬餘人次名列第５，圖為蘭潭水舞。圖／嘉義市政府提供
今年中秋節嘉義市政府在北香湖推出光織影舞一系列活動，將再吸引遊客遊賞。圖／嘉義市政府提供
今年中秋節嘉義市政府在北香湖推出光織影舞一系列活動，將再吸引遊客遊賞。圖／嘉義市政府提供

嘉義 蘭潭

延伸閱讀

地震颱風重創觀光…觀光署擬10月加碼花蓮振興補助 自由行最高2500元

超美！嘉義「光織影舞」試燈絢麗璀燦 周末開幕抽好禮

嘉市府推國際觀光 6間旅宿獲穆斯林認證

破除抓交替！蘭潭水庫AI系統防落水救人命 台南市府取經

相關新聞

中秋節路邊停車格免收費 紓解需求嘉市再設55停車格

嘉義市每逢例假日觀光人潮帶來觀光經濟，也使得熱門區段停車格需求量增多，市府於是闢建杭州三街停車場增周邊55格停車格；另在...

糖鐵躍上郵票 台糖邀你搭五分車

擁有百年文化的糖業鐵道在台灣發展史上具舉足輕重地位，近期與台鐵、高鐵、捷運及林鐵等國家重大交通建設一同躍上中華郵政公司發...

鵝香台南下營嘉年華登場 限量1000碗鵝肉麵捐發票品嘗

2024鵝香台南下營商圈嘉年華活動，今天在下營玄天上帝廟前封街舉辦，行銷鵝肉、蠶桑、黑豆、文旦「下營四寶」，還有10家鵝...

嘉義地區最強景點825萬遊客 超越阿里山、蘭潭

在台灣提到森林遊樂區或是要去嘉義玩時，阿里山經常被提及的首選口袋名單，但是交通部觀光署日前公布2024上半年各縣市觀光遊...

桃城夜宴席開58桌火雞肉飯、啤酒新組合 今還有大胃比賽

嘉義市商圈文化促進協會與諸羅科技街區發展協會昨晚在中央廣場舉辦「桃城嘉宴-呷辦桌」，聚集商圈逾150名成員，傳承辦桌文化...

影／火光編織點亮北香湖火舞撼動人心 嘉市光織影舞開幕數萬人陶醉

嘉義市2024光織影舞晚間6點在北香湖公園熱鬧盛大開幕，今年以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，夢幻又詩意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。