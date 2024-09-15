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2024台南藝術節 搶看小甜甜布蘭妮人生故事

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台南藝術節系列節目從10月26日登場，以「夢向明日的港口」為主題，其中，知名的德國柏林劇團《我就是小甜甜布蘭妮，不然呢?》屆時將在台南文化中心演藝廳登場，更是亞洲首演，讓許多民眾都相當期待。圖／南市文化局提供
2024台南藝術節系列節目從10月26日登場，以「夢向明日的港口」為主題，其中，知名的德國柏林劇團《我就是小甜甜布蘭妮，不然呢?》屆時將在台南文化中心演藝廳登場，更是亞洲首演，讓許多民眾都相當期待。圖／南市文化局提供

2024台南藝術節系列節目從10月26日登場，以「夢向明日的港口」為主題，同時呼應台南400「與世界交陪」，規畫多元國際展演節目，其中，知名的德國柏林劇團《我就是小甜甜布蘭妮，不然呢?》將在台南文化中心演藝廳登場，更是亞洲首演，許多民眾都相當期待。

文化局表示，德國柏林劇團《我就是小甜甜布蘭妮，不然呢?》，由莉娜・布萊許執導，知名女演員辛娜・馬頓斯主演，帶領觀眾深入探索流行音樂的真實與真誠；劇中將布蘭妮的人生故事變成一面鏡子，反映出年輕女性在社會中的處境，在德國場場完售，大受好評。

此外，國際演出節目還有法國小宛然劇團《奧德賽》，以跨文化偶戲的獨特方式，不僅演繹希臘神話經典，更融合台灣傳統布袋戲的精湛技藝；台、德藝術家聯手打造的聚合舞Polymer DMT《我的名字，Kim》，以舞蹈帶領觀眾穿越時空，探索跨越三代的動人移民故事。

最後，德國KMZ集體創作體《咖啡加糖?》，透過投影、偶戲與現場音樂，創造視覺強大的演出能量，從一杯咖啡出發，帶領觀眾探索薩爾瓦多的殖民歷史，相信能讓觀眾重新審視全球化下的不公平現象。

文化局指出，2024台南藝術節不僅展現台南的文化底蘊，更希望帶領古都航向世界舞臺，讓觀眾一起從在地出發，與世界相遇；台南藝術節各項節目表演已在OPENTIX售票系統開售，目前推出包含套票75折及青年文化幣席位5折等多項購票優惠，有興趣的民眾可洽活動官網洽詢。

德國 觀眾

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