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桃城夜宴席開58桌火雞肉飯、啤酒新組合 今還有大胃比賽

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市「桃城嘉宴-呷辦桌」，聚集商圈逾150名成員，傳承辦桌文化席開58桌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「桃城嘉宴-呷辦桌」，聚集商圈逾150名成員，傳承辦桌文化席開58桌。圖／嘉義市政府提供

嘉義市商圈文化促進協會與諸羅科技街區發展協會昨晚在中央廣場舉辦「桃城嘉宴-呷辦桌」，聚集商圈逾150名成員，傳承辦桌文化席開58桌，以嘉義火雞肉飯為基底搭配啤酒呈現不同的料理；市長黃敏惠表示，地方小吃火雞肉飯與啤酒絕妙搭配，呈現一場味蕾盛宴。今天下午仍有特色市集活動，還有火雞肉飯大胃王競賽。

昨晚「桃城嘉宴-呷辦桌」由嘉義市長黃敏惠、嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴等為活動「開桌」，要將嘉義人的熱情與美食推廣出去。

市長黃敏惠表示，辦桌文化有些失傳，但相信這些手藝、高手都還在，透過活動將古早辦桌精髓展現出來；晚宴中10道桃城菜佳餚復古又創新，大廚將啤酒入菜，地方小吃火雞肉飯與啤酒絕妙搭配，呈現一場味蕾盛宴。

理事長劉慶宗表示，桃城嘉宴今年邁入第3屆，期間曾受疫情影響停辦，今年活動採預約制，晚宴一開放報名即額滿，預計50桌硬是增加到58桌；除延續傳統辦桌文化，這次主角「火雞肉飯」，並結合麒麟啤酒CSV行動計畫，搭配啤酒清新不苦的口感，形成極致搭配。其中「龍蝦宴」將啤酒的清爽和泡沫與龍蝦的鮮甜形成了完美的搭配；「麒麟啤酒活跳蝦」選用新鮮蛤蠣和活跳蝦，加入啤酒煮製，融合啤酒的香氣與海鮮的鮮甜；增加風味與層次感；「啤酒排骨併龍鳳丸」是嘉義酒家菜中的一道亮點，這道菜將啤酒的清新與排骨的濃郁相結合，經啤酒慢火燉煮使排骨鮮嫩、味道獨特，體驗到嘉義飲食文化的新高度。

今天下午5點起仍有特色市集，還有火雞肉飯大胃王比賽，感受嘉義市的熱情與魅力。

市府建設處長田長沛表示，今天特色市集展示當地手工藝品、美食及文化產品，讓參與者能一站式探索嘉義的生活與文化，市集活動特別結合永續行動，民眾持環保杯或者自備購物袋，即可以獲得5元獎勵金。活動之後並推出「綠色小旅行」，邀請民眾以低碳運具探索嘉義市商圈的風光與店家特色。

嘉義市長黃敏惠（前排右三）、立委王美惠（前排左三）與嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗（前排右二）、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴（前排右四）等人合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右三）、立委王美惠（前排左三）與嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗（前排右二）、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴（前排右四）等人合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）與嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗（右）等人為活動開桌。圖／讀者提供
嘉義市長黃敏惠（左）與嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗（右）等人為活動開桌。圖／讀者提供

嘉義 火雞肉飯 辦桌

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