中秋節路邊停車格免收費 紓解需求嘉市再設55停車格

嘉義市每逢例假日觀光人潮帶來觀光經濟，也使得熱門區段停車格需求量增多，市府於是闢建杭州三街停車場增周邊55格停車格；另在中秋節當天市區路邊停車格全面暫停收費，讓觀光車流感受嘉義人好客誠意，但仍受理民眾檢舉違停及拖吊移置。

嘉義市政府交通處表示，嘉義市腹區不大，但市區熱門區段停車位需求量日益增多，如興業東路商家林立，帶動觀光人潮及車潮，為紓解周邊停車需求，市府與國有財產署合作開發闢建「杭州三街停車場」，停車場位於杭州三街與杭州六街口，提供55格汽車停車格，解決周邊民眾停車問題，以提升行車秩序與安全。

另外在9月17日中秋節當天，嘉義市路邊停車格全面暫停收費（含收費中心），但提醒民眾，為維交通順暢，警方仍維持受理民眾檢舉違停及拖吊移置，民眾停車仍要依循標誌標線規定行車與停放。

交通處表示，為鼓勵民眾將空地開闢為路外停車場，訂有民間設置臨時路外停車場獎助辦法，符合規定者，可申請停車格經費獎助；如果能針對車位資料定期上傳至市府指定後台系統發布者，加碼獎助2萬元。