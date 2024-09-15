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糖鐵躍上郵票 台糖邀你搭五分車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
彰化溪湖鐵道文化園區五分車。圖／台糖公司提供
彰化溪湖鐵道文化園區五分車。圖／台糖公司提供

擁有百年文化的糖業鐵道在台灣發展史上具舉足輕重地位，近期與台鐵、高鐵、捷運及林鐵等國家重大交通建設一同躍上中華郵政公司發行的「台灣鐵道觀光郵票」，目前全台5座糖業文化園區都可搭乘觀光五分車，遊客可沉浸式體驗糖業文化的百年風華。

中華郵政公司為彰顯台灣重大交通建設與產業發展史，集結阿里山林鐵、台灣鐵路、高鐵、台北、桃園機場及高雄捷運等5款圖樣發行台灣鐵道觀光郵票，展現多樣性的鐵道文化意涵，糖鐵也在列。

台糖表示，早期糖鐵五分車不僅是載運甘蔗的運輸工具，也深入鄉鎮發揮客運及國防軍備的功能，乘載著台灣經濟發展及民眾生活的共同記憶。糖鐵款式的郵票以載運甘蔗的五分車為核心，並畫出台灣第一座現代化的橋頭糖廠煙囪、古蹟建築、蒜頭及溪湖2座百年歷史的糖廠五分車車站，及唯一保有運蔗五分車的虎尾糖廠建築意象，呈現當年以糖業為主軸的繁榮歲月。

台糖說，為讓更多人認識及珍惜糖業文化資產，彰化溪湖糖業鐵道文化園區、嘉義蒜頭蔗埕文化園區、台南新營鐵道文化園區、台南烏樹林休閒文化園區，及高雄橋頭糖業博物館等據點，至今保存重要的糖業與鐵道設施，並提供五分車搭乘體驗，民眾可感受百年糖業與鐵道文化交織出的歷史風華。

五分車 糖鐵 鐵道

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