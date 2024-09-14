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影／火光編織點亮北香湖火舞撼動人心 嘉市光織影舞開幕數萬人陶醉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影

嘉義市2024光織影舞晚間6點在北香湖公園熱鬧盛大開幕，今年以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，夢幻又詩意光影桃花源。開幕活動由「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖，為活動揭幕，市長黃敏惠邀請民眾來嘉體驗光影桃花源。

光織影舞2020年舉辦至今第5年，是秋節假期光影藝術活動，今年打造歷年最大、直徑7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」，將北香湖公園化身為城市戶外藝術館，湖面搭設10x8公尺大型舞台，開幕「即將成真火舞團」躍上湖面舞台，讓觀眾看得著迷，掌聲驚呼聲不斷。

開幕有「即將成真火舞團」、大同國小黑光劇精采表演，17日秋節邀請享譽國際的「優人神鼓」表演，引領觀眾在湖光月色中，與家人好友共度美好秋節。

光織影舞必看重點：竹林結合光影「桃花林」；直徑7公尺的巨型竹編月亮「逐花月影」作品，結合傳統竹編藝術、花朵與現代光影效果；親子最愛的「烏托邦」，結合夢幻泡泡，使用3萬流明投影設備打造長寬30x15公尺巨型投影，搭配活動動畫樹上光影劇場「夢月流光」；以「李白月下獨酌」為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的「壺光對影」。

光織影舞活動到29日止，共16天，每晚6點至10點登場，主題市集下午4點開始，開幕吸引數萬人潮，市長黃敏惠帶媽媽與多位議員、市府團隊及來賓觀賞。會場設3個出入口，採單一動線管制，請遊客依順時針單一動線遊園。活動資訊請至官方網站、「嘉市好旅行」臉書及IG粉絲專頁查詢。

嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影
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嘉義市2024光織影舞晚間在北香湖公園開幕，「即將成真火舞團」躍上湖上舞台表演「光譜傳奇之桃城燈光」，用火光編織與光影點亮北香湖。記者魯永明／攝影

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