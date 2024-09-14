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台南黃家古厝中秋音樂會連27年登場 蕭美琴讚保存台灣文化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黃家古厝中秋音樂會連27年登場，副總統蕭美琴代表總統府出席。記者周宗禎／攝影
黃家古厝中秋音樂會連27年登場，副總統蕭美琴代表總統府出席。記者周宗禎／攝影

第27屆「黃家古厝」中秋音樂會，今天照往例晚間7點在總統府資政黃崑虎台南後壁老家舉辦。副總統蕭美琴首次代表總統府與會。蕭美琴說，台北、台中大雨，原本也擔心台南是否受影響，還好「天佑台灣」，讓大家到古厝聽台灣故事，她也代表總統賴清德祝福中秋平安，像月亮一樣圓滿美麗。

台南後壁今天白天陰雨、晚間烏雲散去出現晴空月光，「黃家古厝」廣場湧入大批民眾。黃家古厝音樂會前總統蔡英文連續多年出席捧場，不過今年總統賴清德並未到場，引發地方矚目。

蕭美琴致詞時盛讚黃家用心保存台灣文化歷史，讓大家有機會在古厝前欣賞「代表台灣精神的本土音樂，今年又是台南400年，參與的眾多音樂家更彈唱出台灣人的故事」。

她說，台南歷史不只400年，還有原住民族，「但400年前是台灣和世界開始接軌的年代，經過殖民、清領、日治及37年戒嚴，如今是台灣人民可以做自己主人、決定自己命運的民主時代」。蕭美琴也重申「台灣有悲情也有進步，要以自信看待世界，有尊嚴地站起來」。

蕭美琴說，經過這麼多年，台灣有悲情，也有進步，更有諸多台灣人疼惜這塊土地，保存台灣文化，甚至用自信看待世界，台灣才有機會、尊嚴地站起來。他不久前參加台南市文博會時已發表過類似說法。

黃崑虎任國策顧問多年，自家古厝舉辦音樂會多在中秋節前後。近年雖然不良於行，仍堅持出席音樂會。他曾自豪表示，黃家古厝中秋音樂會已是「台灣的音樂會」，要持續「以本土音樂影響更多人來疼惜台灣這塊土地」。

黃家古厝人稱「後壁第一名宅」，，始類建於1923年，坐北朝南占地6000坪，號稱「台灣保存最完整的閩南式建築之一」。當年特地從福州請來雕刻師傅施工近3年才完成，梁柱建材全是從閩南運來的福杉，被列為市定古蹟。

黃家古厝中秋音樂會連27年登場，現場人山人海。記者周宗禎／攝影
黃家古厝中秋音樂會連27年登場，現場人山人海。記者周宗禎／攝影

台南 蕭美琴 音樂會

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