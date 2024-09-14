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台南車站前廣場大改造 交通局：最大價值保障行人安全

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站前廣場改造論壇引關注。圖／台南市交通局提供
台南火車站前廣場改造論壇引關注。圖／台南市交通局提供

台南火車站站前廣場改造案引發關注 ，今天舉辦論壇，聽取各界專家學者及公民團體代表及市民建言，交通局表示全案將進入細部設計，市民最重視的行人空間和車行動線等議題，都會納入參考，打造屬於全體市民的站前交通環境。

交通局長王銘德表示，市民最重視的行人空間和車行動線等議題，在規劃階段都已經過審慎專業的討論，例如車道佈設方式，其實是將現有只能單向循環行駛的圓環改成可雙向行駛的U形道路，許多動線不再需要繞行整圈圓環，號誌也更簡化，並運用專業車流模擬軟體輸入各項參數檢證，路網的效率可獲得優化。

王銘德強調，改造案最大的價值是以人本的規畫方向，讓火車站前有行人的空間和公共運輸轉乘的設施，並且取消相對不友善的地下道，未來無論從任何一個方向來往車站旅客，最多都只需過一次馬路，且搭配行人專用時相和路口庇護設施保障行人安全。

今天論壇由國立成功大學交通管理科學系教授鄭永祥主持，鄭永祥說，從目前方案可看得出來在交通或行人的規畫著力很深，透過討論，對細節的精進微調很有幫助。與談的成功大學都市計劃學系副教授李俊霖指出出，本次設計不但有交通改善的意義，也形塑都市地景和人的活動空間。

學界和業界的與談人還包括國立清華大學通識教育中心教授吳光庭、三維工程顧問股份公司經理賴均韋等專家，認為現況無論公共運輸轉乘或接送區等功能都非常侷促，改造規畫案有很大改善，但也建議可再仔細評估各設施的容納量。

公民團體與談人台南社會大學綠交通研究社老師郭恆安表示，他長期倡議都市內的「一公里步行生活圈」，欣見在城市的中心點有好的開始，希望從此出發擴展更多徒步空間；市府青年事務委員會委員委員林重儀是成大學生，對車站區十分熟悉，也提出對交通的觀察與建言。

規台南市公共運輸處處長吳俁之表示，站前廣場規畫透過工作坊及願景展和論壇，都是由下而上的市民參與，也獲得很多寶貴意見，會進一步納入細部設計參考，打造屬於市民的重要城市空間。

台南火車站前廣場改造論壇吸引許多民眾參加。圖／台南市交通局提供
台南火車站前廣場改造論壇吸引許多民眾參加。圖／台南市交通局提供

台南 成功大學 火車站 行人

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