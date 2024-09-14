失智者日增…台南麻豆新樓醫院到教會宣導 希望大家了解失智症

9月是國際失智月，台南麻豆新樓醫院於今天在將軍區漚汪教會舉辦國際失智月宣導、名人講座與親子活動，推動對待失智症的正確態度，消除大眾對失智症的誤解及汙名化，希望提升對失智症的認知及友善態度。

活動先由草地愛樂樂團開場，主辦單位安排熱心美髮師設立的「行動憶髮廊」，讓長輩也可美麗有型，現場還有有失智症闖關遊戲、DIY手作、失智卡通電影以及二手義賣攤位。

藝人唐從聖現身分享個人照顧失智長輩經驗，讓照顧者或家屬可從中了解如何與失智症者相處，為失智者去汙名化。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，失智是國人應重視議題，是一種病症，不該歧視，這疾病的轉變有可能會急速下降，長者及家屬多半措手不及，希望藉活動讓更多人意識到失智個案需求，可以及早發現疾病及早介入。

衛生局黃文正副院長指出，衛生福利部統計2022年全國失智人口已經超過30萬人，全球已高達5500萬人，希望民眾都能重視，失智患者及家人都非常辛苦，期望社會大眾能多點體諒。

將軍區長許博森表示，將軍區總人口18255人，65歲以上有4565人，推估總人數1089人，65歲以上失智推估344人。因人口快速老化失智人數不斷攀升，卻仍有許多民眾對失智認識明顯不足，甚至將失智者關在家中與社會隔絕，希望活動讓大家理解失智症狀、推動失智的友善社區。

名人講座邀請到藝人唐從聖說明「失智怎麼（伴）」：首先要找到方法，讓長者動心動情的動機，再來要正向思考的力量，失智症也會有情緒的問題，需要先照顧陪伴者自己，才能照顧病人，也期望藉自身陪伴經驗，讓更多民眾認識失智症後給予支持與關心，並且鼓勵失智者與家庭融入社會。