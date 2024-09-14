耶穌基督後期聖徒教會辦「免廢市集」 推動生活落實環保
耶穌基督後期聖徒教會今天與台南市政府環保局合作，在在永康教堂舉辦「免廢市集」活動，號召大家把家裡不再使用、沒用過的物品拿到現場分送給有需要的人。現場大批二手、全新物品免費給有需要的人拿取，邀請附近社區民眾參與，教會還為親子小朋友設計闖關活動，非常熱鬧。
教會還請到台南維修咖啡館在現場舉辦免費維修小家電服務&教學，大成長城企業則提供許多回收電腦&3C產品。所有募集電子相關產品將分類、包裝並捐贈至「華碩文教基金會」。現場另有親子竹槍DIY、用家中常見材料來製作玩具。則環保局派專人主持環保講座，幫助大家更能將環保落實在生活周遭，更明瞭如何環保生活化。
耶穌基督後期聖徒教會近年持續投入環保紮根，教會台南支聯會會長蔡榮欽說，教會邀請民眾帶上想分享的物品、拿走需要的，讓每項物品都可以妥善被使用，減少環境汙染，一起來落實節能減碳，共同保護地球。
台南支聯會會長團會長韋睿宏則說，每年9月16日是國際臭氧層保護日，為維護大家的生活品質和環境，教會這幾年致力推動環保再生，去年與大成長城企業共同募集了100多件的電腦和3C產品捐給華碩文教基金會，他們將電腦回收、再生，再提供需要的公益團體申請使用。
這次推動的免廢市集，鼓勵大家將生活中用不到物品，帶來市集分享給有需要的人，或將家中有些損壞的小家電帶來維修，將生活中的每項物品循環再利用，物盡其用不浪費且抗通膨，保護我們居住的環境。
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