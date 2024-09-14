再現台江十六寮歷史 阿公阿嬤與大學生設計台江故事牆

為推動台江十六寮歷史現場空間設計，台南社大台江分校與安南區公所共同合作，策辦「台江文化路徑微型公共藝術」社造工作坊，邀集台江老中青三代、崑山科大空間設計系同學，20幾人一起踏溯台江百年古道及水圳文化路徑的歷史故事，利用二周的週末時間，社大阿公阿嬤與大學生，動腦共筆台江歷史現場空間設計，完成鄭家古茨生活故事牆設計，再現台江人拓墾的歷史現場，開創台江公私協力的社造行動經驗，陪伴大學生運用所學，實踐USR社會實踐精神。

社大台江分校表示，實踐第15屆重回村廟論壇，推動台江鹽分地文化路徑及歷史空間再造，今年從年初開始，台江分校民俗文化社、植物敲染班師生，共同協助安南區公所，規畫台江十六寮文化路徑暨歷史現場「微型公共藝術」社區營造案，經過半年的討論及調查，利用社大開學第二、三周的假日，舉行「台江歷史現場微型公共藝術」設計工作坊。

台江分校執行長吳茂成帶領走讀台江長溪路、怡安路等百年古道，以及海尾寮百年水圳等歷史現場故事，再邀請崑山科大教授郭一勤指導歷史現場空間設計，台江社大學員與崑山科大空設系青年，老中青三代，分組動腦共筆，以台江人的24小時，設計「鄭家古茨生活故事牆」微型公共藝術，以及「台江十六寮拓墾剪影故事圖」，再現台江先民拓墾的歷史現場，開創台江公私協力的社造行動經驗，陪伴大學生運用所學，實踐USR社會實踐精神。

溪頂寮代天宮委員吳銘福表示，身為「箔仔寮吳」子孫，對祖先逃避水難，從雲林移民來到台江拓墾的故事，十分難忘，今天很高興參與台江歷史現場微型空間設計工作坊，希望將祖先拓墾歷史現場故事，融入台江十六寮拓墾剪影故事圖，提供做為台江十六寮街區走讀解說牌的參考。

台江分校植物敲染老師楊淑瑤說，台江老中青三代一起與大學生共學踏查，利用兩天的工作坊集思發想，產出鄭家古茨生活故事牆的微型公共藝術設計，故事集結鄭家古茨的家族歷史以及早期台江人一天24小時的生活日常，希望讓參訪者能在鄭家古茨的入口，就能一探古茨的歷史意象，認識台江建庄二百年來的相放伴拓墾精神。

安南區公所人文課長陳家祺則指出，這是安南區公所第一次結合社大台江分校、在地大廟社區、觀旅局等，公私協力推動台江社造行動，社大台江分校師生協助規畫「台江文化路徑暨歷史現場微型公共藝術」社造案，加上觀旅局進行中的台江十六寮街區走讀解說牌規畫，大家分工合作，可說是創下台江社區營造的新經驗。