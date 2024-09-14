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重症不可輕忽 台南公費流感及新冠疫苗10月1日開打

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今年公費流感及新型冠狀病毒疫苗將在10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，台南市衛生局呼籲民眾盡速接種疫苗。圖／台南市衛生局提供
今年公費流感及新型冠狀病毒疫苗將在10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，台南市衛生局呼籲民眾盡速接種疫苗。圖／台南市衛生局提供

今年公費流感及新冠疫苗將於10月1日同步開打，台南衛生局表示，為防範疾病與重症威脅，預防流感與新冠最好方式為接種疫苗。

截止今年9月12日止，南市累計168例流感併發重症，其中35例死亡，其中65歲以上長者為27例，未施打疫苗者占74%；而南市新冠併發重症確診病例累計共1482例，其中未接種新冠XBB者占84%、65歲以上占80%、死亡病例共186例，其中65歲以上占91%。

衛生局提醒，社區性肺炎的感染力不可小覷，年滿65歲以上終生可接種一劑13價及23價肺炎鏈球菌疫苗；55歲以上原住民可接種一劑23價肺炎鏈球菌疫苗，請符合接種條件者，亦一同接種，以提升長者自身保護力，更可防止病毒侵襲。倘有疑問請洽37區衛生所查詢。

10月1日起開放第一階段對象疫苗接種，包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、55歲以上原住民、長期照護服務機構之受照顧者及其所屬工作人員、6個月以上至五專三年級之學童、孕婦及6個月內嬰兒之父母、托育人員、具潛在疾病、罕見疾病與重大傷病者、以及禽畜動物防疫相關人員等。

第二階段自11月1日起，流感疫苗開放50至64歲成人、新冠疫苗開放6個月以上民眾接種，呼籲符合接種資格者請攜帶健保卡、身分識別文件至各醫療院所接種。

今年公費流感及新型冠狀病毒疫苗將在10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，台南市衛生局呼籲民眾盡速接種疫苗。圖／台南市衛生局提供
今年公費流感及新型冠狀病毒疫苗將在10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，台南市衛生局呼籲民眾盡速接種疫苗。圖／台南市衛生局提供
今年公費流感及新型冠狀病毒疫苗將在10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，台南市衛生局呼籲民眾盡速接種疫苗。圖／台南市衛生局提供
今年公費流感及新型冠狀病毒疫苗將在10月1日同步開打，為防範疾病與重症威脅，台南市衛生局呼籲民眾盡速接種疫苗。圖／台南市衛生局提供

台南 新冠疫苗 流感疫苗 衛生局

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