快訊

媽帶2寶搭高鐵沒人讓位…她怒發聲「一堆人裝睡」 網揪1點全不挺

快訊／恭喜！歐陽妮妮宣布懷孕 「我人生收過最棒的禮物」

雷雨影響 台中機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣鹿草中秋搏杯登場 翁章梁擲骰拿到「一秀」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，吸引逾百人參加一起擲骰子。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，吸引逾百人參加一起擲骰子。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣鹿草鄉「中秋搏餅」是地方年度盛事，因疫情停辦4年，今年復辦席開8大桌，每桌36人分組擲骰子，桌上籌碼是中秋月餅，6顆骰子點數組合分為狀元、榜眼、探花、秀才等級排名次序，縣長翁章梁今天到鹿草國小活動中心參加擲骰子，和民眾同樂氣氛熱鬧。

「博餅」擲骰機會只有1次，骰子掉出碗公就算棄權，勝負依序是「六普（6個數字都一樣）」、「狀元（5個數字一樣或4個紅色4）」、「對堂（數字1至6各一顆或2組各3個一樣的數字）」、「三紅（3個紅4）」、「四進（4個紅1）」、「二舉（2個紅4）」和「一秀（1個紅4）」，最高為6個紅4的狀元。

縣長翁章梁今天擲骰子拿到「一秀（1個紅4）」，翁章梁說，他把福氣留給大家。議員江佩曄擲骰子拿到「對堂（數字1至6各一顆）」。鄉長嚴珮瑜說，今天最厲害的參賽者拿到「六普（6個數字都一樣）」，非常不簡單，擲出6個紅4的狀元。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，博餅遊戲規則使用6顆骰子，根據不同點數組合來確定獲勝等級，報名費用每人300元，每年都吸引各村莊好手參加，競爭相當激烈；今年中秋搏餅席開8大桌，每桌36人，最終將從每桌狀元再晉級擲骰選出前3名，獲得電視、平板、電鍋等獎品。

翁章梁說，鹿草鄉近年推廣許多傳統文化活動，包含燒火馬、涸魚文化還有中秋博餅，讓文化繼續傳承下去；中秋節期間除了可以烤肉，鹿草鄉還有在地特色活動「博餅」，今天有許多民眾攜老扶幼前來參加，輕鬆擲骰子就能拿月餅，過程非常熱鬧，是中秋節小確幸。

體育會理事長黃正雄說，鹿草鄉1998年開始舉辦中秋搏餅，鹿草鄉體育會2014年起承辦活動，中間因疫情停辦4年，今年復辦盛大舉行吸引在地居民攜家帶眷和外地遊客慕名而來，今年鹿草特色文化商圈協會還提供消費券，讓所有人都帶著驚喜回家。

嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，有參賽者擲到6個紅4「狀元」。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，有參賽者擲到6個紅4「狀元」。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，吸引逾百人參加一起擲骰子，議員江佩曄拿到「對堂（數字1至6各一顆）」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，吸引逾百人參加一起擲骰子，議員江佩曄拿到「對堂（數字1至6各一顆）」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，縣長翁章梁今天參加擲骰子拿到1個紅4 「一秀」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，縣長翁章梁今天參加擲骰子拿到1個紅4 「一秀」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，縣長翁章梁今天參加擲骰子拿到1個紅4 「一秀」。圖／鹿草鄉公所提供
嘉義縣鹿草鄉中秋搏餅今天登場，縣長翁章梁今天參加擲骰子拿到1個紅4 「一秀」。圖／鹿草鄉公所提供

中秋節 嘉義 疫情 翁章梁

延伸閱讀

御牛殿食安大樓店開幕 翁章梁化身大廚現涮溫體牛

黃偉哲公務車國道撞上掉落物 翁章梁拍肩安慰他「福氣大」

台積電嘉義廠接續動工 翁章梁：風水師預測會旺百年

嘉縣徵才活動吸引1873人 40家廠商千個職缺媒合率約6成

相關新聞

嘉義縣鹿草中秋搏杯登場 翁章梁擲骰拿到「一秀」

嘉義縣鹿草鄉「中秋搏餅」是地方年度盛事，因疫情停辦4年，今年復辦席開8大桌，每桌36人分組擲骰子，桌上籌碼是中秋月餅，6...

影／搶搭熱氣球！台南首度引進 將軍漁港清晨20組成功昇空

台南也可以搭熱氣球！台南市濱海韶光季今、明兩天在將軍漁港登場，首度引進熱氣球繫留體驗，今天清晨一早吸引了許多大小朋友排隊...

六房媽明年過爐到土庫 新紅壇選址有玄機

雲林六房天上聖母「有神無廟」，由5鄉鎮市輪流奉祀，「雲林六房媽過爐」已被登錄國家級重要民俗，明年將過爐到土庫過港官網，今...

再現台江十六寮歷史 阿公阿嬤與大學生設計台江故事牆

為推動台江十六寮歷史現場空間設計，台南社大台江分校與安南區公所共同合作，策辦「台江文化路徑微型公共藝術」社造工作坊，邀集...

重症不可輕忽 台南公費流感及新冠疫苗10月1日開打

今年公費流感及新冠疫苗將於10月1日同步開打，台南市衛生局表示，為防範疾病與重症威脅，預防流感與新冠最好方式為接種疫苗。

嘉邑行善團成立一甲子首發放秋節慰問金 300萬善款贈千名弱勢

秋節將近，嘉義市嘉邑行善團成立60年，選出首位女性理事長鄭秀玉日前就職，上午與理監事致贈送全市千名低收入貧困者、身障朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。