嘉義縣鹿草中秋搏杯登場 翁章梁擲骰拿到「一秀」

嘉義縣鹿草鄉「中秋搏餅」是地方年度盛事，因疫情停辦4年，今年復辦席開8大桌，每桌36人分組擲骰子，桌上籌碼是中秋月餅，6顆骰子點數組合分為狀元、榜眼、探花、秀才等級排名次序，縣長翁章梁今天到鹿草國小活動中心參加擲骰子，和民眾同樂氣氛熱鬧。

「博餅」擲骰機會只有1次，骰子掉出碗公就算棄權，勝負依序是「六普（6個數字都一樣）」、「狀元（5個數字一樣或4個紅色4）」、「對堂（數字1至6各一顆或2組各3個一樣的數字）」、「三紅（3個紅4）」、「四進（4個紅1）」、「二舉（2個紅4）」和「一秀（1個紅4）」，最高為6個紅4的狀元。

縣長翁章梁今天擲骰子拿到「一秀（1個紅4）」，翁章梁說，他把福氣留給大家。議員江佩曄擲骰子拿到「對堂（數字1至6各一顆）」。鄉長嚴珮瑜說，今天最厲害的參賽者拿到「六普（6個數字都一樣）」，非常不簡單，擲出6個紅4的狀元。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，博餅遊戲規則使用6顆骰子，根據不同點數組合來確定獲勝等級，報名費用每人300元，每年都吸引各村莊好手參加，競爭相當激烈；今年中秋搏餅席開8大桌，每桌36人，最終將從每桌狀元再晉級擲骰選出前3名，獲得電視、平板、電鍋等獎品。

翁章梁說，鹿草鄉近年推廣許多傳統文化活動，包含燒火馬、涸魚文化還有中秋博餅，讓文化繼續傳承下去；中秋節期間除了可以烤肉，鹿草鄉還有在地特色活動「博餅」，今天有許多民眾攜老扶幼前來參加，輕鬆擲骰子就能拿月餅，過程非常熱鬧，是中秋節小確幸。