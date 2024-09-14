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影／搶搭熱氣球！台南首度引進 將軍漁港清晨20組成功昇空
台南也可以搭熱氣球！台南市濱海韶光季今、明兩天在將軍漁港登場，首度引進熱氣球繫留體驗，今天清晨一早吸引了許多大小朋友排隊參與，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。下午還有韶光市集及夕陽不插電音樂會，遊客一邊品嘗美食、一邊享受音樂與將軍漁港迷人的夕陽景色。
濱海韶光季是市府首次在台南西濱引入「熱氣球繫留體驗」，今天清晨開放售票前即有民眾排隊等候，每日限量的購票名額也是早早就搶購一空，每天可預約80組，視天氣及風速，今天清晨有20組順利升空，民眾非常興奮，以空拍的角度來欣賞生命之樹，晚上是熱氣球光雕秀，除欣賞濱海絕美的夕陽韶光，在中秋節前夕在海邊搭配賞月更有一番風情。
黃偉哲指出，本次選在將軍漁港舉辦熱氣球體驗，因位處海陸交界，氣流較複雜，等待時間比預期長一些，感謝民眾的熱情支持與工作人員不斷努力，最後天空作美讓幸運的民眾，能夠在一大早搭乘熱氣球冉冉升空，俯瞰將軍漁港周邊的海港風情。
觀光旅遊局長林國華表示，下午還有韶光市集及夕陽不插電音樂會，讓大家一邊品嚐美食、一邊享受音樂與將軍漁港迷人的夕陽景色。也邀請民眾可以順遊井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心、南鯤鯓代天府、雙春濱海遊憩區(愛莊園)、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田(生命之樹)、青鯤鯓漁港、六孔遊客中心、七股遊客中心、七股鹽山等濱海特色景點。
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