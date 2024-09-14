影／搶搭熱氣球！台南首度引進 將軍漁港清晨20組成功昇空

台南也可以搭熱氣球！台南市濱海韶光季今、明兩天在將軍漁港登場，首度引進熱氣球繫留體驗，今天清晨一早吸引了許多大小朋友排隊參與，台南市長黃偉哲也驚喜現身，與眾人一同欣賞熱氣球升空的美景。下午還有韶光市集及夕陽不插電音樂會，遊客一邊品嘗美食、一邊享受音樂與將軍漁港迷人的夕陽景色。

濱海韶光季是市府首次在台南西濱引入「熱氣球繫留體驗」，今天清晨開放售票前即有民眾排隊等候，每日限量的購票名額也是早早就搶購一空，每天可預約80組，視天氣及風速，今天清晨有20組順利升空，民眾非常興奮，以空拍的角度來欣賞生命之樹，晚上是熱氣球光雕秀，除欣賞濱海絕美的夕陽韶光，在中秋節前夕在海邊搭配賞月更有一番風情。

黃偉哲指出，本次選在將軍漁港舉辦熱氣球體驗，因位處海陸交界，氣流較複雜，等待時間比預期長一些，感謝民眾的熱情支持與工作人員不斷努力，最後天空作美讓幸運的民眾，能夠在一大早搭乘熱氣球冉冉升空，俯瞰將軍漁港周邊的海港風情。