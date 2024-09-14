快訊

督導轉型！台鐵董事長自請「記大功」工會轟4過失：更該記過

婁峻碩31歲生日有喜了！嗨曝嬰兒房裝潢進度

哈瑪斯領導人躲地道1年終發聲！連曝多封信件 專家分析背後用意

聽新聞
0:00 / 0:00

六房媽明年過爐到土庫 新紅壇選址有玄機

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影

雲林六房天上聖母「有神無廟」，由5鄉鎮市輪流奉祀，「雲林六房媽過爐」已被登錄國家級重要民俗，明年將過爐到土庫過港官網，今紅壇新建動土，爐主林奕圳表示，紅壇位址尋覓一向不易，但新紅壇位址是地主主動向六房媽秉願想提供土地作為紅壇，選址過程相當順利。

六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉ㄧ帶共同輪值奉祀，2025年至2026年由土庫過港股輪值供奉，今紅壇新建動土。

爐主林奕圳表示，在尋覓紅壇位址過程中幾經波折，很難有合適地點，他向六房媽祈求，獲得了與其求人，不如人家主動提供的暗喻。

很玄的是，紅壇新建位址的地主至過港六房天上聖母廟參拜，向六房媽共稟願將土地提供予六房媽興建紅壇，選址一事順利落幕，明年紅壇預定地，近78快速道路聯外便捷，方便各地信眾前來參拜。

今天動土典禮，張麗善、立委張嘉郡及丁學忠、劉建國等地方人士都到場共襄盛舉，張麗善表示，六房媽過爐是很感動的儀式，是國家無形文化資產，大家每年都很期待參與。

她說，宗教信仰是穩定社會很重要的力量，透過六房媽凝聚大家，希望社會大眾都能有善心善念。

雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影
雲林六房天上聖母有神無廟，由5鄉鎮輪流供奉，明年將過爐到土庫過港股，今紅壇新建工程動土。記者陳雅玲／攝影

張麗善 文化資產 斗六 雲林

延伸閱讀

國慶焰火試放壓力測試 20多公里外的山區也看得見

國慶焰火在雲林今晚試放180秒 提前感受美麗和震撼

影／雲林國慶焰火試放 張麗善:期待當天交通順暢

西螺大橋藝陣文化祭10月登場 看600秒高空煙火秀

相關新聞

六房媽明年過爐到土庫 新紅壇選址有玄機

雲林六房天上聖母「有神無廟」，由5鄉鎮市輪流奉祀，「雲林六房媽過爐」已被登錄國家級重要民俗，明年將過爐到土庫過港官網，今...

嘉邑行善團成立一甲子首發放秋節慰問金 300萬善款贈千名弱勢

秋節將近，嘉義市嘉邑行善團成立60年，選出首位女性理事長鄭秀玉日前就職，上午與理監事致贈送全市千名低收入貧困者、身障朋友...

體驗百年糖業風華 全台5座糖業文化園區搭乘觀光五分車

擁有百年文化的糖業鐵道在台灣發展史上佔有舉足輕重的歷史定位，因而與台鐵、高鐵、捷運及林鐵等國家重大的交通建設，一同躍上中...

嘉義山區非法捕獸夾氾濫 防治所到山豬吊故鄉遊街宣示

嘉義縣山區非法私設捕獸夾情形嚴重，造成野生動物、登山客誤踩受傷，嘉縣家畜疾病防治所今天選在山豬吊重災區的梅山鄉舉辦宣導活...

嘉義大型徵才千餘職缺 電商「疲老闆」開10萬請直播主

嘉義縣市近年產業園區進駐，又有飯店、餐飲等服務業，開出許多職缺，大缺工時代事求人，勞動部嘉義就業中心上午在嘉市北興國中，...

國慶焰火試放壓力測試 20多公里外的山區也看得見

國慶焰火首度在雲林，昨晚試放3分鐘，璀璨焰火吸引許多民眾觀賞，就連山區民眾都能看見焰火，縣府估計試放現場湧入近4萬人，焰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。