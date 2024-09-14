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六房媽明年過爐到土庫 新紅壇選址有玄機
雲林六房天上聖母「有神無廟」，由5鄉鎮市輪流奉祀，「雲林六房媽過爐」已被登錄國家級重要民俗，明年將過爐到土庫過港官網，今紅壇新建動土，爐主林奕圳表示，紅壇位址尋覓一向不易，但新紅壇位址是地主主動向六房媽秉願想提供土地作為紅壇，選址過程相當順利。
六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉ㄧ帶共同輪值奉祀，2025年至2026年由土庫過港股輪值供奉，今紅壇新建動土。
爐主林奕圳表示，在尋覓紅壇位址過程中幾經波折，很難有合適地點，他向六房媽祈求，獲得了與其求人，不如人家主動提供的暗喻。
很玄的是，紅壇新建位址的地主至過港六房天上聖母廟參拜，向六房媽共稟願將土地提供予六房媽興建紅壇，選址一事順利落幕，明年紅壇預定地，近78快速道路聯外便捷，方便各地信眾前來參拜。
今天動土典禮，張麗善、立委張嘉郡及丁學忠、劉建國等地方人士都到場共襄盛舉，張麗善表示，六房媽過爐是很感動的儀式，是國家無形文化資產，大家每年都很期待參與。
她說，宗教信仰是穩定社會很重要的力量，透過六房媽凝聚大家，希望社會大眾都能有善心善念。
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