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嘉邑行善團成立一甲子首發放秋節慰問金 300萬善款贈千名弱勢
秋節將近，嘉義市嘉邑行善團成立60年，選出首位女性理事長鄭秀玉日前就職，上午與理監事致贈送全市千名低收入貧困者、身障朋友、街友及邊緣戶等弱勢族群，每人3千元慰問金及豐盛餐點、文旦，歡喜過中秋，是嘉邑行善團成立一甲子首度發秋節慰問金。
每逢佳節倍思親，尤其到月圓人團圓的中秋節，但社會各角落，有許多低收入戶和邊緣化，包括流浪在外街友與身障朋友，無法與一般民眾與家人團圓過中秋。行善團理事長鄭秀玉有感於社會許多需要被關注、被疏忽民眾，和理監事們決定在秋節前，發慰問金傳遞社會溫暖。
關懷活動上午在林森東路行善團發放，副市長林瑞彥、議員張秀華、鄭光宏、傅大偉、李奕德等到場，肯定行善團愛心善舉，會場安排表演節目，提前歡度秋節。
鄭秀玉與理監事們，與民眾話家常，發送慰問金3000元紅包，以及豐盛餐點供大家享用，這是嘉邑行善團成立首度發放中秋節慰問金，發放對象是以市府造冊邊緣戶和低收入戶等，讓他們感受社會滿滿溫情。
鄭秀玉說，發秋節慰問金喚起社會各界對弱勢群族關注，號召大家參與公益事業，伸援手幫助需要關懷民眾，讓他們對人生充滿希望。嘉邑行善團集合社會各方愛心人士善款，除鋪橋、造路，繼續致力公益事業，促進社會和諧進步。
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