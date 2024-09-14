嘉邑行善團成立一甲子首發放秋節慰問金 300萬善款贈千名弱勢

秋節將近，嘉義市嘉邑行善團成立60年，選出首位女性理事長鄭秀玉日前就職，上午與理監事致贈送全市千名低收入貧困者、身障朋友、街友及邊緣戶等弱勢族群，每人3千元慰問金及豐盛餐點、文旦，歡喜過中秋，是嘉邑行善團成立一甲子首度發秋節慰問金。

每逢佳節倍思親，尤其到月圓人團圓的中秋節，但社會各角落，有許多低收入戶和邊緣化，包括流浪在外街友與身障朋友，無法與一般民眾與家人團圓過中秋。行善團理事長鄭秀玉有感於社會許多需要被關注、被疏忽民眾，和理監事們決定在秋節前，發慰問金傳遞社會溫暖。

關懷活動上午在林森東路行善團發放，副市長林瑞彥、議員張秀華、鄭光宏、傅大偉、李奕德等到場，肯定行善團愛心善舉，會場安排表演節目，提前歡度秋節。

鄭秀玉與理監事們，與民眾話家常，發送慰問金3000元紅包，以及豐盛餐點供大家享用，這是嘉邑行善團成立首度發放中秋節慰問金，發放對象是以市府造冊邊緣戶和低收入戶等，讓他們感受社會滿滿溫情。