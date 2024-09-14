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體驗百年糖業風華 全台5座糖業文化園區搭乘觀光五分車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
彰化溪湖鐵道文化園區五分車。圖／台糖公司提供
彰化溪湖鐵道文化園區五分車。圖／台糖公司提供

擁有百年文化的糖業鐵道在台灣發展史上佔有舉足輕重的歷史定位，因而與台鐵、高鐵、捷運及林鐵等國家重大的交通建設，一同躍上中華郵政公司發行的「台灣鐵道觀光郵票(113年版)」，台糖公司目前全台5座糖業文化園區，都可搭乘觀光五分車，歡迎遊客沉浸式體驗糖業文化的百年風華。

台糖表示，早期糖鐵五分車不僅是載運甘蔗的運輸工具，也曾深入鄉村城鎮，發揮客運以及南北平行預備線國防軍備的功能，乘載著台灣經濟發展及民眾生活的共同記憶。因此糖鐵款式的郵票以載運甘蔗的五分車為核心，並畫出台灣第一座現代化的橋頭糖廠煙囪及古蹟建築、蒜頭及溪湖兩座有百年歷史的糖廠五分車車站，以及唯一保有運蔗五分車的虎尾糖廠建築意象，呈現那段以糖業為主軸的繁榮歲月。

台糖表示，為讓更多人認識及珍惜糖業文化資產，台糖在彰化溪湖糖鐵道文化園區、嘉義蒜頭蔗埕文化園區、台南新營鐵道文化園區、台南烏樹林休閒文化園區，以及高雄橋頭糖業博物館等據點，保存重要的糖業與鐵道設施，並提供五分車搭乘體驗服務，歡迎民眾造訪遊憩，親身感受百年糖業與鐵道文化交織出的歷史風華。

「台灣鐵道觀光郵票」為彰顯台灣重大的交通建設與產業發展史，中華郵政公司一共集結台灣糖業鐵路、阿里山林鐵、台灣鐵路、台灣高速鐵路，以及台北、桃園機場及高雄捷運等5款圖樣，展現台灣多樣性的鐵道文化意涵。

百年糖業鐵道躍上由中華郵政公司發行的「台灣鐵道觀光郵票」。圖／台糖公司提供
百年糖業鐵道躍上由中華郵政公司發行的「台灣鐵道觀光郵票」。圖／台糖公司提供
台南新營鐵道文化園區勝利號。圖／台糖公司提供
台南新營鐵道文化園區勝利號。圖／台糖公司提供
嘉義蒜頭蔗埕文化園區五分車。圖／台糖公司提供
嘉義蒜頭蔗埕文化園區五分車。圖／台糖公司提供
台南烏樹林休閒文化園區五分車。圖／台糖公司提供
台南烏樹林休閒文化園區五分車。圖／台糖公司提供
高雄橋頭糖廠五分車。圖／台糖公司提供
高雄橋頭糖廠五分車。圖／台糖公司提供

五分車 糖鐵 鐵道

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