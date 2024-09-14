嘉義山區非法捕獸夾氾濫 防治所到山豬吊故鄉遊街宣示

嘉義縣山區非法私設捕獸夾情形嚴重，造成野生動物、登山客誤踩受傷，嘉縣家畜疾病防治所今天選在山豬吊重災區的梅山鄉舉辦宣導活動，在太平雲梯下犀牛廣場號召百人參與會師，隨後出發遊街宣示將重罰，並沿路清除獸夾及山豬吊，呼籲勿私設捕獸夾。

嘉義縣登山隊領隊黃健輝說，早期農業社會常見獸夾捕捉野生動物，但隨著經濟發展在平地幾乎看不見獸夾，但最近開始爬山後又在山徑看到獸夾，不只會夾斷貓狗的四肢，還有可能讓登山者受傷，若見到獸夾請山友找樹枝協助移除，或撥打1959請動保管制隊協助移除。

嘉義縣登山隊、雲林縣讓浪有愛關懷協會到場聲援，動員逾百人，動保管制隊設置山豬吊、獸夾體驗區，讓遊客拿假肢嘗試被夾。防治所長林珮如說，陷阱威力很大，流浪貓狗被夾到恐會截肢，近期遊客反應「在太平雲梯看不到一隻肢體完整的狗」，血肉模糊讓人鼻酸。

陷阱違法使用情形嚴重，嘉義縣去年就查獲捕逾450具獸夾及山豬吊。台灣黑熊保育協會去年救傷記錄指出，11隻黑熊就有9隻因套索而傷亡，8月20日台東卑南還有台灣黑熊中山豬吊死亡；且監察院今年5月指出，近5年台灣黑熊救傷案例共25件，其中18件都是受困套索陷阱而斷掌、脫水死亡。