嘉義大型徵才千餘職缺 電商「疲老闆」開10萬請直播主

嘉義縣市近年產業園區進駐，又有飯店、餐飲等服務業，開出許多職缺，大缺工時代事求人，勞動部嘉義就業中心上午在嘉市北興國中，舉辦現場徵才，共有台積電等38家廠商，提供千餘個工作機會，七成以上職缺薪資超過30Ｋ，吸引許多求職者，在地知名電商「疲老闆」開出直播主最高薪資10萬元，需帶貨業績，詢問者多，應徵者少。

秋節前周休假日，許多北漂、南漂民眾利用提前回家過節，到場應徵，陳姓市民說，原在台中工作，想回嘉找工作，但適合的工作薪水都只有30Ｋ偏低，工作機會雖多，但要找到適合職缺及薪資卻少。

徵才活動導入智慧E化面試系統，民眾透過行動載具掃描QRcoed填寫履歷及欲應徵職缺，完成後系統生成履歷表，發送至面試廠商端數位工具，突破傳統排隊面試方式，全程無紙化、數位化，減碳響應ESG，讓就業媒合省時省力，共創雙贏。

徵才廠商有科技業、數位電商、傳統產業及服務業現場設攤，其中台積電南科廠招募技術員與工程師；王品集團旗下和牛涮與藝奇招募見習襄理與廚藝助理；還有嘉義福容VOCO、阿里山英迪格國際連鎖飯店徵才；在地知名電商「疲老闆」徵直播小幫手，薪資上看10萬元。