國慶焰火試放壓力測試 20多公里外的山區也看得見

國慶焰火首度在雲林，昨晚試放3分鐘，璀璨焰火吸引許多民眾觀賞，就連山區民眾都能看見焰火，縣府估計試放現場湧入近4萬人，焰火試放被視為壓力測試，雲林縣長張麗善表示，昨晚周邊交通順暢，但國慶當日會湧入數倍人潮，調撥及替代路線會再精進。

國慶焰火昨晚試放，縣府估計在高鐵特定區域及縣府規畫外圍民眾觀賞區11處內觀賞民眾約4萬人，因是首次在嘉南平原施放，雲林縣境很多區域都能看得到焰火施放，有民眾在網路分享在古坑山區、二崙鄉都能看到焰火，甚至在自家門口就能看到，不用人擠人。

張麗善表示，藉由昨晚試放盤點出更多可看見焰火的觀賞點，包括距離虎尾半個多小時車程的古坑華山、劍湖山世界主題樂園都能觀賞焰火，不僅可分流遊客，也可以帶動周邊旅宿業。

張麗善表示，昨晚也是國慶焰火的壓力測試，初步估計試放周邊湧入約4萬人，規畫的交通路線可以承受，但國慶當天湧入人潮可能突破30萬人，其中有大量外地遊客，可能利用國一虎尾交流道下轉入145乙縣道前往高鐵特定區。

斗南、虎尾地區的民眾，多以158縣道及清雲路段進入高鐵特定區，她已請交工局、警察局針對145乙縣道、及虎尾清雲路段實施全面性調撥再做後續精進，會盡快將調撥及替代路線確認後公布供民眾參考。