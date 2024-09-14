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台南永康消防壓力大 南巡宮委員捐災情勘查車救災器材
台南市鼎勝模具公司董事長太太楊王玉女身兼永康大灣南巡宮委員，今天與兒子楊嘉成捐贈消防災情勘查車及各式救災器材1批給台南市消防局。捐贈儀式市長黃偉哲及消防局簡任技正林德興代表受贈，感謝大灣南巡宮各委員及鼎勝模具熱心公益善舉。
黃偉哲表示，歸仁區鼎勝模具是有名的螺帽、螺絲成型模具設計製造工廠，此次捐贈車輛配有配備有LED警示燈、警報器、無線電及各式救災裝備，總值250萬元，性能好可供消防同仁災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜，也可充作臨時災害搶救指揮站，為消防局增添救災戰力，絕對能讓市民獲得更安全保障。
消防局長李明峯說，永康區是台南人口高度集中區域、各式工廠、住宅高樓林立、是消防局重點關注區域，能獲大灣南巡宮及鼎勝模具捐贈災情勘查車，功能完善且安全性更加提升，除提供消防員更安全救災環境，優良裝備提供消防員更安全的救災品質。
消防局表示，大灣南巡宮主祀吳府王爺，以「宗教、慈善、文化、教育」為發揚宗教濟世愛人四大志業，每年編列預算辦理慈善公益，包括中元普度物資發放、冬令救濟、急難救助、新春關懷、孝行獎宣揚孝道、捐血救人等，落實吳府三王慈心善念助人護民的宗旨，非常令人感佩。
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