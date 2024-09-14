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影／九華山地藏庵秋節中元贊普品送弱勢 逾4千份創紀錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影

秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放中元贊普品，贊普物資發放活動近20年，今年發放逾4千分贊普品及2萬斤白米給低收入戶及邊緣戶，數量創紀錄，市長黃敏惠、地藏庵董事長黃俊森及理監事共同發送，弱勢民眾大排長龍，開心領取贊普品及白米，直說「足甘溫、多謝！」場面溫馨。

黃俊森說，信眾出錢由廟方統一採購贊普品，參加九華山地藏庵「盂蘭盆拔薦超度暨長生消災法會」，減少輪普燒紙錢製造空汙，法會結束，3分之2信眾不取回，轉贈弱勢民眾做愛心，發揚地藏菩薩救苦救難、濟助弱勢精神。

中元盂蘭盆拔薦超度暨長生消災法會，是嘉義具傳統地方性重要民俗活動暨深具文化特色年度宗教盛事。每年農曆7月底為期4天法會，吸引各地信眾，今年香客數量再創新高，法會期間參加放焰口普施法會信眾，發菩提心、行菩薩道，自發捐輸贊普品，委請廟方布施捐助，增福延壽，祈求社會安定，風調雨順，國泰民安。

「嘉義市不缺美、善！」，黃敏惠感佩地藏庵及信眾行善愛心，每年秋節前送贊普品給弱勢族群，帶來滿滿感動，共同實現嘉市永續目標。黃敏惠與黃俊森及理監事共同發，志工協助搬拿。法會期間信眾贊普物資：日常食品（油、鹽、糖、醬油、麵、罐頭、飲料及餅乾）及白米，發放低收入戶1135戶、邊緣戶288戶，共計14283戶，以及嘉縣市育幼院、教養院及弱勢社福團體等約60家機構。地藏庵贊普物資發放活動，成為秋節前愛心公益傳統，讓善循環在幸福城市綿延不絕，擴散全台。

秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品，市長黃敏惠（右」）、地藏庵董事長黃俊森（左二）致詞。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品，市長黃敏惠（右」）、地藏庵董事長黃俊森（左二）致詞。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影
秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放弱勢族群中元贊普品。記者魯永明／攝影

嘉義 愛心 法會

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