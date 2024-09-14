影／九華山地藏庵秋節中元贊普品送弱勢 逾4千份創紀錄

秋節將近，嘉義九華山地藏庵與嘉義市政府上午在地藏庵廣場，發放中元贊普品，贊普物資發放活動近20年，今年發放逾4千分贊普品及2萬斤白米給低收入戶及邊緣戶，數量創紀錄，市長黃敏惠、地藏庵董事長黃俊森及理監事共同發送，弱勢民眾大排長龍，開心領取贊普品及白米，直說「足甘溫、多謝！」場面溫馨。

黃俊森說，信眾出錢由廟方統一採購贊普品，參加九華山地藏庵「盂蘭盆拔薦超度暨長生消災法會」，減少輪普燒紙錢製造空汙，法會結束，3分之2信眾不取回，轉贈弱勢民眾做愛心，發揚地藏菩薩救苦救難、濟助弱勢精神。

中元盂蘭盆拔薦超度暨長生消災法會，是嘉義具傳統地方性重要民俗活動暨深具文化特色年度宗教盛事。每年農曆7月底為期4天法會，吸引各地信眾，今年香客數量再創新高，法會期間參加放焰口普施法會信眾，發菩提心、行菩薩道，自發捐輸贊普品，委請廟方布施捐助，增福延壽，祈求社會安定，風調雨順，國泰民安。