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御牛殿食安大樓店開幕 翁章梁化身大廚現涮溫體牛

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
御牛殿食安大樓店試營運後開幕，縣長翁章梁（右）昨化身大廚現涮溫體牛，稱讚牛肉新鮮吃起來很甜。記者黃于凡／攝影
御牛殿食安大樓店試營運後開幕，縣長翁章梁（右）昨化身大廚現涮溫體牛，稱讚牛肉新鮮吃起來很甜。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府推動嘉義優鮮品牌，輔導業者建立產銷履歷，也成立食安大樓為食品安全把關，衛生局將食安大樓1樓招租，由神農獎得主鈜景御牧牛創辦人楊鎵燡得標，開設御牛殿溫體牛火鍋，縣長翁章梁昨天參加開幕典禮，還化身五星大廚，現場烹煮溫體牛火鍋。

御牛殿食安大樓店開幕，縣長翁章梁化身五星大廚，現涮溫體牛火鍋，翁章梁詢問如何掌握牛肉熟度，台下饕客回答「要吃幾分熟、就涮幾秒鐘」，翁章梁當場現涮現吃，稱讚牛肉新鮮吃得到甜味，副議長陳怡岳、議員黃啟豪、李國勝、黃嫈珺都到場祝賀楊鎵燡開業。

縣長翁章梁說，食安大樓周邊原本都沒有商家，就像是孤島一樣，但隨著嘉義縣產業發展，台積電來嘉義科學園區設廠，Outlet大型商場也將進駐，最近連家樂福超市都來開店，未來台積電及周邊廠商進駐，帶來高薪消費族群，相信有助整體產業發展。

翁章梁也說，以前擔任農委會副主委時，就認識楊鎵燡，是全台第一個有產銷認證的牛，牛肉是很有特色的商店，希望作為一個基地，帶動地方特色產業。衛生局表示，食安大樓一樓公開招租，4年一約，可申請展延1次，將評估經營狀況調整，維護食安大樓招租品質。

楊鎵燡說，御牛殿食安大樓店9月13日至9月30日開幕期間，推出結合嘉義優鮮山海特產的「天饕套餐」，4人份特惠只要1999元，還會加贈4杯由嘉義在地水果製作的法式冰淇淋，包括鳳梨醃梅、咖啡拿鐵、阿里山紅茶、霜鹽花生、桑椹雪酪、金桔歐蕾等特色口味。

御牛殿食安大樓店昨天開幕，即日起至9月30日推出開幕期間限定優惠套餐。記者黃于凡／攝影
御牛殿食安大樓店昨天開幕，即日起至9月30日推出開幕期間限定優惠套餐。記者黃于凡／攝影
御牛殿食安大樓店推廣嘉義優鮮食材，嘉義縣長翁章梁（中）昨天參加開幕典禮。記者黃于凡／攝影
御牛殿食安大樓店推廣嘉義優鮮食材，嘉義縣長翁章梁（中）昨天參加開幕典禮。記者黃于凡／攝影
御牛殿食安大樓店試營運後開幕，縣長翁章梁（右）昨化身大廚現涮溫體牛，稱讚牛肉新鮮吃起來很甜。記者黃于凡／攝影
御牛殿食安大樓店試營運後開幕，縣長翁章梁（右）昨化身大廚現涮溫體牛，稱讚牛肉新鮮吃起來很甜。記者黃于凡／攝影

嘉義 翁章梁 食安

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