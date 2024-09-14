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南方治理平台 將合作16案

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
南方治理平台7縣市首長昨天到嘉義縣參加首長會議，嘉義縣長翁章梁致贈交趾陶伴手禮。記者黃于凡／攝影
南方治理平台7縣市首長昨天到嘉義縣參加首長會議，嘉義縣長翁章梁致贈交趾陶伴手禮。記者黃于凡／攝影

南方治理平台首長會議昨在嘉義縣舉行，雲嘉南及高屏澎東7縣市首長共商交通、環保及觀光等議題，共通過16項提案，包括區域合作垃圾調度去化，為防堵廢棄物流竄濫倒，將建立非法棄置案件跨域聯合攔查及資訊分享，即時通報跨縣市非法棄置案件，並定期辦理跨縣市同步道路攔檢等。

南部7縣市除屏東縣由副縣長黃國榮代表出席，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴澎湖縣陳光復都與會，16項提案經幕僚長討論過，閉門會議不到半小時就全部迅速通過，一行人會後到亞洲創新無人機基地參訪。

交通是南部縣市共同關注話題，嘉義縣提出嘉嘉南通勤月票加購台鐵方案，整合南方7縣市充電樁資訊，讓電動車駕駛快速獲取充電點位；台南、高雄共同提出國道1號安定至岡山段拓寬計畫，改善尖峰時段壅塞。

澎湖則提出南高屏澎公共運輸月票方案，規畫將高雄399TPASS方案結合澎湖輪、澎湖TPASS車船好玩卡，發行「短天期」月票。

嘉義市提案南部7縣市區域合作垃圾調度，希望確立區域垃圾調度共識，有效運用各縣市餘裕處理量能，互助互惠減少垃圾處理風險。台東啟用焚化廠前，委託屏、高、南、嘉等縣市協助處理垃圾，其中高雄協助處理量最多，台東今年規畫優先代處理高雄近7千噸垃圾。

台南提出建立非法棄置案件跨域聯合攔查及資訊分享，即時通報跨縣市非法棄置案件，並定期辦理跨縣市同步道路攔檢，並提出建立南部科學及產業園區公共治理平台，跨區協調南台灣S廊帶開發場域的空汙、交通壅塞及能源設置等民生議題。

TPASS 嘉義 廢棄物 澎湖縣 翁章梁 陳光復 陳其邁 饒慶鈴 黃偉哲 黃敏惠

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