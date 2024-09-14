台南知事官邸苦楝修剪 挨批毀容

台南市定古蹟原台南縣知事官邸前苦楝樹，樹形優美，每年春天紫白色小花盛開，吸引民眾拍照，是知名地景樹，卻傳出遭粗暴修剪，公民團體痛斥「這是文化古都的美學？」文化局說明是因凱米颱風將苦楝內側粗幹吹斷，樹木往道路傾斜才會進行修剪，副市長葉澤山說，苦楝很健康，仍會生長枝葉，會要求妥善照顧，明年春天可以看到繁花盛開。

爆料的護樹公社前晚有民眾貼出知事官邸門口的苦楝樹，修剪後剩光秃秃樹枝，還留言「見不得樹好、悲哀的市容」，留言一片罵聲，台南社大研究員吳仁邦怒批手法粗暴，沒有專業，文化局應成立專責部門管理古蹟樹木，避免其他樹木遭殃。

吳仁邦說，一般不會在白露過後日照變少、天氣降溫時修剪樹木，因砍掉枝幹樹葉缺乏光合作用，等同要讓苦楝捱餓過冬；樹幹斷面直徑超過10公分，就易染病或白蟻危害，恐造成樹木死亡，且苦楝搭配古蹟是城市最美風景，卻砍成光禿禿的。

台灣基進市議員李宗霖也批，7月大南門古蹟公園7棵近百年南洋杉遭砍除，上周五才與公民團體開記者會，要求市府妥善管理樹木，知事官邸前苦楝樹竟又被粗暴對待，樹木管理雖是屬地主義，但應有完整維護機制。

文化局說，因苦楝內側粗幹吹斷，樹木偏重倒向道路一側，民眾擔心安全要求文化局適度修剪，經評估後，11日修剪複雜疊枝。昨天邀集樹木專家現勘，修剪後樹木重心導回主冠的處置方式正確，會依建議持續養護。

葉澤山說，樹木有舊傷口斷點會造成危險，不盡快處理不行，離冬天還有段時間，應會很快長出樹葉；文化局長謝仕淵也說，修剪人員是和赤崁樓、安平古堡維護同一組人，具有修樹專業，在美學方面會再加強教育。