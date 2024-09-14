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鄉親鄉情／李京曄布袋戲 演活地方故事

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林布袋戲藝師李京曄演活地方文史，用貼近觀眾的語言和故事，重新找回大家喜愛布袋戲的心。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲藝師李京曄演活地方文史，用貼近觀眾的語言和故事，重新找回大家喜愛布袋戲的心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉布袋戲藝師李京曄，把傳統偶劇導入生活，演活地方故事，口湖「汪洋中一條船」、水林「顏思齊故事」搬上舞台，更把莎士比亞劇改編布袋戲赴歐演出，讓外國人看得入戲感動。他強調，故事才是靈魂，劇情創新才是藝術融入生活最佳體現，只有創新才能讓式微布袋戲活起來。

1975年創團「真雲林掌中劇團」以「怪俠雙流星」劍俠戲膾炙人口，第2代團長李京曄26歲從父親李永保手中接下劇團，當年布袋戲開始走下坡，他不顧父親反對，承襲衣缽，為能顧腹肚，父親勸他學第2專長，造就他除演戲還斜槓成畫師，專畫廟宇譙壇、舞台布景，以畫養戲，讓戲團度過最蕭條時期。

47歲李京曄從早年劍俠戲走到現今金光霹靂，看到布袋戲從廟口主流戲淪落到沒人看，感觸尤深，啟發他改革創新，認為演技、口白和舞台聲光效果雖是骨幹，故事才是戲劇本質，鑽研史籍，涉獵西洋文化，以新元素改造傳統布袋戲「舊瓶新裝」貼近生活時事喚回觀眾

戲迷說，李京曄的戲像在面前說故事，亦古亦今千變萬化，方言金句，貼心療癒，看完戲像讀家鄉史。李京曄用新語言、新劇目與新觀眾對話。其中「八田與一傳」紅到日本，受邀參加日本飯田市偶戲節，演活連日人都遺忘的台灣治水史，贏得讚賞，成為他把布袋戲放眼國際轉捩點。

出國巡演讓他對深化布袋戲藝術有更寬廣認知，他說，生活任何事甚至統獨議題都可搬上舞台，電視劇一演幾百集就是貼近生活共鳴，一句老話「王爺飯會黏人」（意指接觸就愛上），他將持續用當代語言和故事與觀眾對話，用更多題材反映多元社會價值，讓布袋戲重新走入生活。

布袋戲 舞台 觀眾

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