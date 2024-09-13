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國慶焰火在雲林今晚試放180秒 提前感受美麗和震撼

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國慶焰火在雲林今晚試放180秒 提前感受美麗和震撼

聯合報／ 記者蔡維斌黃仲裕／雲林即時報導
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。圖／雲林縣府提供
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。圖／雲林縣府提供

國慶焰火籌備委員會今天晚上8時在雲林高鐵特定區試放焰火，180秒施放逾1200發，絢麗奪目，吸引許多人觀看，試放儀式由雲林縣府和軍備局共同主持，在倒數聲中，焰火升空全場驚艷，雲林縣長張麗善欣喜試放成功，歡迎國慶當天來雲林觀賞長達41分鐘國慶火焰。

今年國慶焰火在雲林的高鐵特定區，原排練國慶當天的交通、燈光管制，雲林縣府和軍備局今晚在施放區進行3分鐘的試放，警方也出動大批警力比照國慶當天模式展開交通維護排練，試放儀式由雲林縣長張麗善和軍備局處長李健青主持，立委張嘉郡、丁學忠到場觀賞。

在完成倒數後，焰火準時升空，彩麗奪目，不知覺中180秒很快結束，觀眾感到不過穩，縣長張麗善表示，國慶當天焰火長達41分鐘，精彩可期，「近賞不如遠觀！」縣府已在施放區週邊規畫11處觀賞點，且有停車空間，大家不必擠到施放區，一樣可觀賞到焰火之美。

包括高鐵接駁及週邊交通，也已完成妥善規畫，張麗善歡迎大家來雲林賞焰火、遊雲林、吃美食。軍備局處長李健青表示，今天試放逾1200發4吋焰火，初步呈現成果佳，針對鄰近光害、視野、煙火角度與高度等問題會再討論。

他表示，國慶當天的焰火將搭配不同主題和音樂施放，現場將會設有高低不同的高台，讓民眾看到最完整的高空熖火秀。

因施放區鄰近高鐵，高鐵雲林站表示，當天會視旅客進出站購票的情形啟動人潮管制，增派人力引導分流，機動增開列車疏運，協助所有旅客都能順利乘車。至於有人詢問國慶當天高鐵站月台是否開放作為觀賞點；站方表示，其於考量安全，當天會勸導民眾勿滯留月台。

雲林縣府今天再次公布虎尾週邊11處觀賞點，包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎興北路堤防、北溪剪紙藝術村、持法媽祖宮、虎尾夜市、虎尾中科園區入口意象、三和國小、吳厝國小、拯民國小、崇德國中。此外，透過今晚試放，縣府也會派員到華山、劍湖山等處觀測，尋找更多最佳觀賞點，供民眾遠眺欣賞。

國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。圖／雲林縣府提供
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。圖／雲林縣府提供
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。記者黃仲裕／攝影
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。記者黃仲裕／攝影
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。圖／雲林縣府提供
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。圖／雲林縣府提供
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。記者黃仲裕／攝影
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。記者黃仲裕／攝影
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。記者黃仲裕／攝影
國慶焰火今晚試放，空拍機捕捉美麗又震撼的高空焰火秀，夜空璀璨繽紛。記者黃仲裕／攝影

國慶焰火 雲林 高鐵

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