為防老人亂買百元老花眼鏡 雲林發送3萬付「愛老眼鏡」

為改善雲林縣老人視力，今天下午雲林縣府在四湖鄉飛沙國中辦理「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務活動」，國民黨主席也是銀光未來創新協會創辦人朱立倫再次到場關切偏鄉老人視力並與縣府合作邀請驗光師協助驗光配眼鏡，並提醒睡飽喝水、節制3C用品、保持環境清潔及均衡飲食等護眼要領。

雲林縣長張麗善指出，雲林65歲以上占總人口數約2成，調查顯示四湖鄉65歲以上長者人口數為5201人，但到今年7月底止，僅卻只有586名長者有配愛老眼鏡，配鏡率只11.3%。年紀增加身體功能逐漸退化，尤其視力退化，可能導致生活不便。

她說，108年雲林開辦「愛老眼鏡」專案已造福超過22972名長者配眼鏡，感謝財團法人銀光未來創新協會創辦人朱立倫，協助引介無名氏捐助善款，捐款金額已達1200萬元，提供3萬付老花眼鏡，改善長輩視力造成生活不便問題，讓老人家不再到菜市場隨便買百元老花眼鏡亂戴，影響視力健康。

朱立倫今天專程南下四湖鄉配鏡活動現場，關切老人家驗光配鏡及護眼衛教的情況，同時也感謝雲林縣41家熱心公益驗光所共同參與。

衛生扇口長曾春美說，愛老眼鏡專案凡設籍雲林年滿65歲以上長者，均可至41家合約驗光所配老花眼鏡，或可與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行以電話預約，再依約定時間帶身分證正本與影本前往驗光，即可免費獲得「愛老眼鏡專區」老花眼鏡一副，每人終身限領一次。