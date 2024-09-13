黃偉哲公務車國道撞上掉落物 翁章梁拍肩安慰他「福氣大」

台南市長黃偉哲今天到嘉義縣參加南方治理平台首長會議，被媒體關心昨晚車禍傷勢，黃偉哲還原當下狀況並表示他人沒事。嘉義縣長翁章梁拉著黃偉哲的手，拍肩安慰「福氣大」，黃偉哲則說，因為要來嘉義，承蒙翁章梁的福氣，人沒事。

黃偉哲表示，昨天晚上9點多在回宿舍路上，因高速公路路段較暗，前方大貨車掉落大型工具箱，公務車閃避不及直接撞上，滑行至避車彎等待拖救，當時在車上休息，受到很大的驚嚇，不過人平安就好，車子受損，身體狀況還可以，換以代用車代步。